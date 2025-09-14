  1. Clienti privati
Guerra in Medio Oriente Il Segretario di Stato americano Marco Rubio in Israele

SDA

14.9.2025 - 08:34

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato oggi in Israele per discutere, fra gli altri, di una possibile annessione israeliana di parti della Cisgiordania occupata. (immagine d'archivio)
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato oggi in Israele per discutere, fra gli altri, di una possibile annessione israeliana di parti della Cisgiordania occupata. (immagine d'archivio)
Keystone

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato in Israele dopo aver espresso il fermo sostegno dell'amministrazione di Donald Trump al suo alleato, nonostante i recenti attacchi israeliani in Qatar.

Keystone-SDA

14.09.2025, 08:34

14.09.2025, 08:51

Secondo il Dipartimento di Stato americano, lo scopo del viaggio di Rubio è quello di assicurare a Israele il sostegno degli Stati Uniti, in vista del prossimo riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di diversi Paesi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Prima di partire per la regione, nella serata di sabato, Rubio ha dichiarato ai giornalisti che, sebbene Trump «non fosse contento» dell'attacco, questo «non avrebbe cambiato la natura delle nostre relazioni con gli israeliani». Ha però aggiunto che Stati Uniti e Israele «dovranno discutere» del suo impatto sugli sforzi per una tregua.

L'attacco israeliano a Doha aveva come obiettivo i leader di Hamas riuniti per discutere una nuova proposta di cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha difeso l'operazione, affermando che l'uccisione di alti funzionari di Hamas eliminerebbe il «principale ostacolo» alla fine della guerra.

