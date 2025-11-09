ShutdownIl segretario dei trasporti USA: «Il traffico aereo si ridurrà a zero»
9.11.2025 - 17:30
Il traffico aereo negli Stati Uniti si ridurrà «quasi a zero» a causa dello shutdown. Lo ha detto il segretario ai Trasporti americano, Sean Duffy, in un'intervista alla Cnn.
«Il traffico aereo subirà un forte rallentamento, poiché tutti vorranno viaggiare per andare a trovare le proprie famiglie» in vista delle vacanze del Ringraziamento che inizieranno tra due settimane, ha dichiarato Duffy a Fox News.
«Vedremo pochissimi controllori del traffico aereo presentarsi al lavoro, il che significa che ci saranno pochi voli in partenza e in arrivo... Ci saranno enormi disagi e molti americani arrabbiati».