Aeroporti negli Stati Uniti rischiano il collasso in vista delle vacanze del Ringraziamento, che inizieranno tra due settimane.

Il traffico aereo negli Stati Uniti si ridurrà «quasi a zero» a causa dello shutdown. Lo ha detto il segretario ai Trasporti americano, Sean Duffy, in un'intervista alla Cnn.

«Il traffico aereo subirà un forte rallentamento, poiché tutti vorranno viaggiare per andare a trovare le proprie famiglie» in vista delle vacanze del Ringraziamento che inizieranno tra due settimane, ha dichiarato Duffy a Fox News.

«Vedremo pochissimi controllori del traffico aereo presentarsi al lavoro, il che significa che ci saranno pochi voli in partenza e in arrivo... Ci saranno enormi disagi e molti americani arrabbiati».