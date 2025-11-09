  1. Clienti privati
Shutdown Il segretario dei trasporti USA: «Il traffico aereo si ridurrà a zero»

SDA

9.11.2025 - 17:30

Aeroporti negli Stati Uniti rischiano il collasso in vista delle vacanze del Ringraziamento, che inizieranno tra due settimane. (Foto simbolica)
Aeroporti negli Stati Uniti rischiano il collasso in vista delle vacanze del Ringraziamento, che inizieranno tra due settimane. (Foto simbolica)
Keystone

Il traffico aereo negli Stati Uniti si ridurrà «quasi a zero» a causa dello shutdown. Lo ha detto il segretario ai Trasporti americano, Sean Duffy, in un'intervista alla Cnn.

Keystone-SDA

09.11.2025, 17:30

09.11.2025, 18:06

«Il traffico aereo subirà un forte rallentamento, poiché tutti vorranno viaggiare per andare a trovare le proprie famiglie» in vista delle vacanze del Ringraziamento che inizieranno tra due settimane, ha dichiarato Duffy a Fox News.

«Vedremo pochissimi controllori del traffico aereo presentarsi al lavoro, il che significa che ci saranno pochi voli in partenza e in arrivo... Ci saranno enormi disagi e molti americani arrabbiati».

