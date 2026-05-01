Gelido in cima, mite in basso: 6 metri di neve, l'Etna non si è mai visto così Anche alla fine di aprile, sull'Etna ci sono ancora enormi quantità di neve a quote elevate. Questo fenomeno naturale è stato causato dalle abbondanti precipitazioni invernali e permane grazie alle condizioni meteorologiche attualmente stabili. 30.04.2026

Anche alla fine di aprile, sull'Etna ci sono ancora enormi quantità di neve a quote elevate. Questo fenomeno naturale è stato causato dalle abbondanti precipitazioni invernali e permane grazie alle condizioni meteorologiche attualmente stabili.

Adrian Kammer, Nicole Agostini Adrian Kammer

Il vulcano siciliano dell'Etna sta mostrando un quadro insolito: mentre alle quote più basse prevalgono già condizioni simili alla primavera, nelle regioni più alte continua a cadere la neve.

In linea di principio, non si tratta di un fenomeno atipico. Al di sopra dei 2.000 metri, l'Etna rimane spesso coperto di neve durante i mesi invernali.

Fino a sei metri di neve

Quest'anno, però, le forti tempeste invernali e il ciclone Harry hanno portato quantità di neve a volte particolarmente impressionanti.

Le immagini, nel video qui sopra, mostrano masse di neve alte fino a sei metri sulla strada verso la cima.

Queste condizioni si verificano quando masse d'aria umida colpiscono il vulcano, che si trova a più di 3.300 metri di altezza, e vi cadono sotto forma di neve.

Al momento la situazione si è calmata: non sono previste nuove nevicate e il tempo è per lo più stabile e relativamente mite.

Ma le condizioni meteo in vetta, come in ogni altra montagna particolarmente alta, possono cambiare rapidamente in qualsiasi momento.

Anche in caso di tempo soleggiato sulla costa, sono possibili neve e vento forte in alta quota.