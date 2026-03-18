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Guerra in Medio Oriente Sei morti e 24 feriti nei raid aerei israeliani su Beirut

SDA

18.3.2026 - 07:57

Un edificio colpito dai raid israeliani a Beirut
Un edificio colpito dai raid israeliani a Beirut
Keystone

Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che due raid israeliani sul centro di Beirut avvenuti nelle prime ore di oggi hanno ucciso almeno sei persone e ne hanno ferite altre 24, precisando che il bilancio è preliminare.

Keystone-SDA

18.03.2026, 07:57

18.03.2026, 08:05

«Sul luogo sono stati recuperati anche resti umani e le loro identità saranno determinate tramite test del dna», si legge nella dichiarazione del dicastero.

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