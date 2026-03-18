Guerra in Medio OrienteSei morti e 24 feriti nei raid aerei israeliani su Beirut
SDA
18.3.2026 - 07:57
Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che due raid israeliani sul centro di Beirut avvenuti nelle prime ore di oggi hanno ucciso almeno sei persone e ne hanno ferite altre 24, precisando che il bilancio è preliminare.
Keystone-SDA
18.03.2026, 07:57
18.03.2026, 08:05
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«Sul luogo sono stati recuperati anche resti umani e le loro identità saranno determinate tramite test del dna», si legge nella dichiarazione del dicastero.