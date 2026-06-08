  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Usa Sei persone accoltellate alla Penn Station di New York. Ecco cosa si sa

SDA

8.6.2026 - 07:35

Oltre 600'000 persone passano dalla stazione.
Oltre 600'000 persone passano dalla stazione.
Keystone

Almeno sei persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York. Lo riferiscono i vigili del fuoco della città, precisando che tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e che l'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi.

Keystone-SDA

08.06.2026, 07:35

08.06.2026, 07:39

La stazione è un importante snodo del trasporto di New York e serve una media di circa 600'000 passeggeri al giorno.

Una fonte della polizia coinvolta nelle indagini ha riferito a Cbs News che l'accoltellamento è stato un atto di violenza casuale.

Le forze dell'ordine hanno invitato i cittadini ad evitare la zona, prevedendo rallentamenti del traffico, chiusure stradali e disagi al trasporto pubblico.

Le parole del sindaco Mamdani

«Il mio pensiero va a tutti i feriti, ai loro cari e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza», ha scritto su X il sindaco Zohran Mamdani.

A suo dire, gli agenti della polizia di Amtrak, la compagnia ferroviaria nazionale, sono intervenuti sul posto per fermare l'attacco e arrestare l'aggressore.

Il revisore dei conti della città, Mark Levine, ha suggerito che l'autore soffrisse di gravi problemi di salute mentale: «Molti interrogativi importanti sorgono sul fatto che questo sospetto sia sfuggito alle cure di un sistema di salute mentale fin troppo permeabile».

A pochi giorni dai Mondiali di calcio

L'aggressione avviene alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città e a pochi giorni dall'avvio dei Mondiali di calcio. Penn Station si trova vicino al Madison Square Garden, dove Donald Trump dovrebbe assistere a gara-3 della serie tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs.

La presenza del presidente al match di basket ha già comportato un rafforzamento delle misure di sicurezza attorno all'arena e negli isolati circostanti e per tutta la giornata è prevista una massiccia presenza di agenti del Secret Service, del dipartimento di Polizia di New York e di altre agenzie.

Le autorità non hanno per ora chiarito se l'episodio di violenza influirà sui piani di sicurezza per la partita.

I più letti

El Niño si avvicina: ecco cosa rischia davvero la Svizzera tra clima, prezzi e scenari estremi
Vasco Rossi risponde alle parole di De Gregori: «Suono per provocare una sana e scandalosa felicità»
Stai per prenotare il tuo prossimo volo in aereo? Ecco cinque cose da sapere
Trump interrompe l'intervista alla NBC dopo le domande critiche: «O siete corrotti o stupidi»
Belen Rodriguez torna a mostrarsi in pubblico dopo il ricovero: ecco come sta

Altre notizie

Regno Unito. Starmer pronto a introdurre divieto parziale social per under 16

Regno UnitoStarmer pronto a introdurre divieto parziale social per under 16

«Grazie, tesoro, divertiti». Trump interrompe l'intervista alla NBC dopo le domande critiche: «O siete corrotti o stupidi»

«Grazie, tesoro, divertiti»Trump interrompe l'intervista alla NBC dopo le domande critiche: «O siete corrotti o stupidi»

Più vicina all'Ue. In Armenia confermata la vittoria del partito del premier Pashinyan. Sconfitti i filorussi

Più vicina all'UeIn Armenia confermata la vittoria del partito del premier Pashinyan. Sconfitti i filorussi