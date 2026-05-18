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USA Senato blocca i finanziamenti per il salone delle feste di Trump

SDA

18.5.2026 - 07:08

Secondo Trump, il progetto vedrà comunque la luce grazie a privati.
Secondo Trump, il progetto vedrà comunque la luce grazie a privati.
Keystone

Una funzionaria del Senato, incaricata dalla Camera alta di decidere se destinare finanziamenti federali per il mega salone delle feste di Donald Trump, ha bloccato lo stanziamento. Lo riporta The Hill citando parlamentari democratici.

Keystone-SDA

18.05.2026, 07:08

18.05.2026, 07:39

Si tratta di una sconfitta per il presidente, che aveva approfittato del tentato assassinio al gala dei media a Washington per sostenere che la sua 'ball room' dovesse essere costruita per ragioni di sicurezza nazionale. Secondo il piano, dovrebbe essere dotata di vetri blindati e di un bunker e per questo i repubblicani hanno provato a inserire il progetto nella legge di spesa per la sicurezza da 1 miliardo di dollari.

Ma la senatrice Elizabeth MacDonough, una figura super partes responsabile di questo tipo di decisioni dal 2012, si è pronunciata contro l'utilizzo per il salone di parte dei finanziamenti destinati al Secret Service ed altre agenzie del dipartimento della sicurezza. Il presidente americano ha comunque sostenuto che il progetto da 400 milioni di dollari sarà realizzato con denaro proveniente da privati.

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