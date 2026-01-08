  1. Clienti privati
Stati Uniti Il Senato Usa approva la risoluzione per limitare le azioni di Trump in Venezuela

SDA

8.1.2026 - 18:17

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump
Keystone

Il Senato a maggioranza repubblicana approva la risoluzione per impedire a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del Congresso.

Keystone-SDA

08.01.2026, 18:17

08.01.2026, 18:52

Con 52 voti a favore e 47 contrari i senatori hanno inflitto un colpo al presidente. Cinque repubblicani hanno votato insieme ai democratici per limitare Trump. Il provvedimento va ora alla Camera, dove le strada appare più in salita.

I cinque repubblicani che hanno votato con i democratici sono Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski e Josh Hawley. «Il Congresso deve far valere la sua autorità in materia di guerra anche quando un'operazione militare ha successo, altrimenti di rischia che il paese sia governato in stato di emergenza», ha detto il senatore conservatore Rand Paul, che aveva votato a favore anche di altre risoluzioni per limitare i poteri di guerra di Trump presentate dai democratici negli ultimi mesi in risposta ai raid contro le navi per il trasporto di droga.

L'attacco in Venezuela ha sollevato polemiche in Congresso con i democratici e alcuni repubblicani profondamente contrari. Alla camera il provvedimento ha una strada più in salita con i repubblicani che hanno la maggioranza, anche se risicata.

