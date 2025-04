Il senatore repubblicano Ted Cruz, Keystone

Il senatore repubblicano Ted Cruz ha messo in guardia contro un potenziale «bagno di sangue» per il suo partito nelle elezioni di Midterm del 2026 se i dazi di Donald Trump mandassero l'economia Usa in recessione.

Keystone-SDA SDA

Il senatore del Texas ha anche previsto nel suo podcast un destino «terribile» per la più grande economia del mondo se scoppiasse una vera e propria guerra commerciale e i dazi di Trump, così come qualsiasi misura di ritorsione sui beni statunitensi, rimanessero in vigore a lungo termine.

I commenti di Cruz, stretto alleato del presidente, sono l'avvertimento più duro di un parlamentare repubblicano dall'introduzione dei dazi Usa.