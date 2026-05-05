ReferendumI separatisti dell'Alberta presentano firme per l'indipendenza dal Canada
SDA
5.5.2026 - 07:16
I separatisti dell'Alberta hanno consegnato oltre 300'000 firme per imporre un referendum sull'indipendenza di questa provincia canadese ricca di petrolio.
Keystone-SDA
05.05.2026, 07:16
05.05.2026, 08:49
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«Non siamo come il resto del Canada», ha dichiarato il leader del movimento Mitch Sylvestre.
«Siamo conservatori al cento per cento e siamo governati dai liberal che stanno cercando di soffocare la nostra industria», ha aggiunto riferendosi al redditizio settore petrolifero.
Il fronte indipendentista di questa provincia occidentale, che conta cinque milioni di abitanti, ha operato ai margini per decenni, tuttavia negli ultimi mesi il movimento ha guadagnato slancio ed è ora più vicino che mai a ottenere l'indizione di un voto.
I sondaggi attribuiscono ai separatisti un sostegno di circa il 30%.