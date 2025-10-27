  1. Clienti privati
Tentativo fallito Sequestrata una Ferrari Purosangue da 700 mila euro al porto di Genova. Ecco cos'ha scatenato i sospetti degli agenti

SDA

27.10.2025 - 10:06

La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato per contrabbando una Ferrari «Purosangue».

Nell'immagine d'archivio una Ferrari Purosangue, presentata al Torino Car Show 2024.
Nell'immagine d'archivio una Ferrari Purosangue, presentata al Torino Car Show 2024.
IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA

27.10.2025, 10:06

27.10.2025, 10:07

Alla guida della fuoriserie, con targa emiratina, dal valore circa 700 mila euro, un cittadino francese in arrivo, via mare, su un traghetto proveniente da Tunisi e sbarcato al Terminal Colombo.

La vettura durante lo sbarco è risultata sospetta non solo perché inusuale il transito di «supercar» provenienti da un Paese a tassazione limitata – come gli Emirati Arabi Uniti – tanto più perché alla guida vi era un soggetto di diversa nazionalità.

Tali elementi hanno reso necessario un approfondimento investigativo che ha fatto scattare ulteriori accertamenti doganali sulla fuoriserie.

È stato così possibile appurare il tentativo di immettere la Ferrari nel territorio doganale dell'Unione Europea senza il pagamento di Iva e relativi dazi, per un importo complessivo pari a circa 170mila euro.

Il conducente è stato denunciato a piede libero per il reato di contrabbando aggravato.

