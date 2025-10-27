La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato per contrabbando una Ferrari «Purosangue».

Nell'immagine d'archivio una Ferrari Purosangue, presentata al Torino Car Show 2024. IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA SDA

Alla guida della fuoriserie, con targa emiratina, dal valore circa 700 mila euro, un cittadino francese in arrivo, via mare, su un traghetto proveniente da Tunisi e sbarcato al Terminal Colombo.

La vettura durante lo sbarco è risultata sospetta non solo perché inusuale il transito di «supercar» provenienti da un Paese a tassazione limitata – come gli Emirati Arabi Uniti – tanto più perché alla guida vi era un soggetto di diversa nazionalità.

Tali elementi hanno reso necessario un approfondimento investigativo che ha fatto scattare ulteriori accertamenti doganali sulla fuoriserie.

È stato così possibile appurare il tentativo di immettere la Ferrari nel territorio doganale dell'Unione Europea senza il pagamento di Iva e relativi dazi, per un importo complessivo pari a circa 170mila euro.

Il conducente è stato denunciato a piede libero per il reato di contrabbando aggravato.