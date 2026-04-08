  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Brasile Sequestro record da 50 tonnellate di marijuana a Rio de Janeiro

SDA

8.4.2026 - 16:57

Elicotteri della polizia sopra la malfamata favela carioca. (foto d'archivio)
Elicotteri della polizia sopra la malfamata favela carioca. (foto d'archivio)
Keystone

La polizia di Rio de Janeiro ha effettuato un sequestro record di quasi 50 tonnellate di marijuana, sottraendo alle organizzazioni criminali carioca droga per un valore stimato di circa 8 milioni di euro.

Keystone-SDA

08.04.2026, 16:57

L'operazione si è svolta nella favela di Maré, dove le unità cinofile hanno individuato il bunker utilizzato per nascondere gli stupefacenti.

La droga era stoccata in una struttura di cemento armato improvvisata allestita nel sottotetto di una fabbrica abbandonata, un edificio che dall'esterno non destava sospetti. Durante l'operazione sono stati sequestrati anche cinque fucili e quattro pistole, oltre a 26 veicoli rubati tra auto e motociclette.

Le attività di recupero hanno impegnato decine di agenti per circa cinque ore e hanno richiesto l'impiego di diversi camion per il trasporto della droga. Le autorità hanno avviato indagini per individuare i responsabili e ricostruire la rete logistica legata allo stoccaggio e alla distribuzione dello stupefacente. La favela è controllata dal Comando Vermelho, la più potente organizzazione criminale della città.

I più letti

Donald Trump ha giocato d'azzardo, ma si rifiuta di riconoscere la sconfitta
Nuova trovata di Lidl: ecco la sciarpa a forma di scontrino fiscale
Ecco il metodo insolito con cui Khamenei avrebbe negoziato la tregua in segreto
Una frana di enormi proporzioni divide l'Italia in due, ecco il video
Eva Grimaldi ha rischiato la vita, ecco per cosa è stata operata d’urgenza

Altre notizie

Medio Oriente. Massiccia ondata di raid israeliani su Beirut, i testimoni: «Scene apocalittiche»

Medio OrienteMassiccia ondata di raid israeliani su Beirut, i testimoni: «Scene apocalittiche»

Medio Oriente. Il capo del Pentagono Hegseth: «Controlliamo il destino dell'Iran, ora la pace è possibile»

Medio OrienteIl capo del Pentagono Hegseth: «Controlliamo il destino dell'Iran, ora la pace è possibile»

Medio Oriente. «Beirut travolta dai raid, vittime e caos per le strade»

Medio Oriente«Beirut travolta dai raid, vittime e caos per le strade»