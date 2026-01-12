  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Arrestate 13 persone Sequestro record di 10 tonnellate di cocaina al largo delle Canarie

SDA

12.1.2026 - 20:51

Enorme sequestro da parte della polizia iberica.
Enorme sequestro da parte della polizia iberica.
Keystone

La polizia spagnola ha sequestrato quasi 10 tonnellate di cocaina su una nave mercantile carica di sale, al largo delle Canarie, in quella che viene definita la più grande operazione di questo tipo realizzata finora in acqua dalle forze dell'ordine europee.

Keystone-SDA

12.01.2026, 20:51

L'intervento, condotto con il supporto della Marina, è avvenuto nella notte del 6 gennaio a 535 chilometri a ovest dell'isola di El Hierro, nelle Canarie, dove gli agenti del Gruppo speciale operazioni (Geo) hanno abbordato il mercantile United S, battente bandiera del Camerun.

A bordo sono state arrestate 13 persone – sette indiani, quattro turchi e due serbi – e recuperati 9994 chili di cocaina. Parte della droga, quasi una tonnellata, era già pronta per essere scaricata in mare, mentre il resto era nascosto in stiva sotto strati di sale.

L'operazione, denominata Marea Blanca, è stata coordinata dalla Procura antidroga dell'Audiencia Nacional e dalla sezione centrale di Istruzione n.4, con la collaborazione di agenzie internazionali tra cui Dea statunitense, Nca britannica, Maoc-N e polizia federale brasiliana.

Il capo della Brigata centrale antidroga spagnola, Alberto Morales, ha parlato di «un duro colpo» inferto alle reti del narcotraffico e di «una prova dell'efficacia della cooperazione internazionale».

I più letti

Tragedia a Crans-Montana: 34 corpi trovati ai piedi della scala, 80 feriti ancora in ospedale
Gli svizzeri pagano fino all'80% in più per gli stessi prodotti
Londra mette in guardia dai viaggi in Svizzera: «Ecco a cosa fare attenzione»
34 feriti ancora ricoverati in ospedale in Svizzera
Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché

Altre notizie

Medio Oriente. Il regime iraniano chiama alla piazza ma apre al dialogo con Trump: ecco cosa sta succedendo

Medio OrienteIl regime iraniano chiama alla piazza ma apre al dialogo con Trump: ecco cosa sta succedendo

Le reazioni dagli Usa. Ecco perché Trump ha messo sotto inchiesta Powell

Le reazioni dagli UsaEcco perché Trump ha messo sotto inchiesta Powell

Dirottato un volo Swiss. Tempesta di sabbia al Cairo, parzialmente interrotto il traffico aereo

Dirottato un volo SwissTempesta di sabbia al Cairo, parzialmente interrotto il traffico aereo