Anche la Serbia vuole la sua centrale nucleare. Keystone

La Serbia si sta preparando ad avere energia nucleare propria e potrebbe essere pronta a costruire una centrale già entro il 2032: lo ha dichiarato la ministra serba alle Miniere e all'Energia, Dubravka Djedović Handanović.

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La ministra ha incontrato i responsabili dei sottogruppi del Gruppo di lavoro interministeriale di esperti incaricato di preparare il terreno giuridico, economico e tecnologico per la prima fase del programma nucleare, più volte annunciato dal presidente, Aleksandar Vucic.

«Il gruppo di lavoro interministeriale di esperti è composto da oltre 20 esperti provenienti da diverse istituzioni, suddivisi in sottogruppi che si occupano di 19 questioni infrastrutturali prescritte dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea). L'anno scorso abbiamo completato lo Studio Tecnico Preliminare sull'applicazione dell'energia nucleare in tempo di pace e ora siamo nella prima fase del programma nucleare», ha dichiarato Djedović Handanović, in una nota del suo ministero.