Messico: caos dopo l'uccisione di «El Mencho», capo del cartello di Jalisco, morte quasi 30 persone Sono almeno 26 al momento i decessi confermati dalle autorità in seguito alle violenze esplose in Messico per l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto «El Mencho», il capo del cartello di Jalisco. 23.02.2026

Le forze speciali messicane hanno rintracciato il signore della droga Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», negli altopiani di Jalisco. Con il supporto dell'intelligence statunitense, c'è stato un feroce scontro a fuoco, che ha portato alla morte del boss del Cartello di Jalisco Nuova Generazione.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Le forze speciali messicane hanno localizzato Nemesio Oseguera Cervantes nei pressi di Tapalpa, nello Stato di Jalisco, in Messico.

Durante l'incursione si è scatenato un intenso scontro a fuoco in cui sono morti diversi membri del Cartello di Jalisco Nuova Generazione (CJNG) mentre il boss è rimasto gravemente ferito.

Subito dopo l'operazione l'organizzazione criminale ha risposto con azioni violente coordinate in diversi Stati federali messicani. Mostra di più

In Messico regna il caos.

La violenza si è intensificata dopo la morte del signore della droga Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», e numerose persone hanno già perso la vita.

I primi dettagli dell'operazione segreta contro il boss del Cartello di Jalisco Nuova Generazione (CJNG) stanno venendo alla luce.

L'operazione è iniziata nella parte meridionale dello Stato di Jalisco, vicino al comune di Tapalpa, sugli altopiani. È qui che le autorità di sicurezza messicane avevano localizzato El Mencho, uno dei signori della droga più ricercati del Paese.

Secondo la Casa Bianca, gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di intelligence cruciali.

«Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni cruciali all'intelligence messicana che hanno portato all'operazione militare», ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt.

Donald Trump ha in precedenza classificato il CJNG come organizzazione terroristica straniera.

Sul posto sono arrivate unità dell'esercito, forze speciali, la Guardia Nazionale e l'aeronautica.

Secondo le autorità messicane, l'obiettivo originario era quello di catturare il boss vivo.

Un intenso scontro a fuoco durante l'operazione

Quando le forze di sicurezza si sono avvicinate al nascondiglio, i membri del cartello hanno iniziato a sparare. È seguito un intenso scambio di fuoco nel terreno di difficile accesso degli altopiani.

Secondo i rapporti ufficiali, altri tre membri del cartello sono stati uccisi, tre feriti e due arrestati durante la battaglia. Ci sono state perdite anche da parte delle forze di sicurezza: tre soldati sono stati feriti.

Lo stesso Oseguera Cervantes ha riportato gravi ferite. È stato portato fuori dalla zona in elicottero e trasportato in ospedale, ma in seguito è morto a causa delle ferite.

Sul luogo dell'operazione le autorità hanno sequestrato un vasto arsenale di artiglieria, tra cui armi pesanti come lanciarazzi in grado di attaccare aerei o veicoli blindati.