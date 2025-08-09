  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Almeno sette civili uccisi a Gaza, due mentre aspettavano gli aiuti umanitari

SDA

9.8.2025 - 08:18

Abitanti di Gaza cercano disperatamente di procurarsi del cibo.
Abitanti di Gaza cercano disperatamente di procurarsi del cibo.
Keystone

Almeno sette palestinesi sarebbero stati uccisi questa mattina in due attacchi dell'Esercito israeliano (Idf) a Gaza, inclusi due mentre aspettavano gli aiuti umanitari: lo affermano fonti mediche ad Al Jazeera.

Keystone-SDA

09.08.2025, 08:18

09.08.2025, 09:09

Almeno cinque civili sono morti e 33 sono rimasti feriti in un attacco dell'Idf a nord del campo di Nuseirat, nella zona centrale della Striscia.

Frattanto, la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sul piano di Israele di controllo su Gaza è stata rimandata a domenica. Lo ha comunicato il Palazzo di Vetro.

I più letti

Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
La colazione di Heidi Klum non è adatta ai deboli di stomaco
Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
La rendita delle pensioni svizzere sta diventando sempre più bassa
Ivanka Trump e il marito sborsano oltre un miliardo per un'isola albanese. Ecco dove

Altre notizie

Vertenza commerciale. Aviazione, va negoziata esenzione dazi con Usa, Loosli

Vertenza commercialeAviazione, va negoziata esenzione dazi con Usa, Loosli

Sfollati dimenticati. Putin costruisce e vende appartamenti con vista mare sopra le macerie in Ucraina

Sfollati dimenticatiPutin costruisce e vende appartamenti con vista mare sopra le macerie in Ucraina

Grecia. Incendio vicino ad Atene, ancora al lavoro più di 260 pompieri

GreciaIncendio vicino ad Atene, ancora al lavoro più di 260 pompieri