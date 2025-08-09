Medio OrienteAlmeno sette civili uccisi a Gaza, due mentre aspettavano gli aiuti umanitari
Almeno sette palestinesi sarebbero stati uccisi questa mattina in due attacchi dell'Esercito israeliano (Idf) a Gaza, inclusi due mentre aspettavano gli aiuti umanitari: lo affermano fonti mediche ad Al Jazeera.
Almeno cinque civili sono morti e 33 sono rimasti feriti in un attacco dell'Idf a nord del campo di Nuseirat, nella zona centrale della Striscia.
Frattanto, la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sul piano di Israele di controllo su Gaza è stata rimandata a domenica. Lo ha comunicato il Palazzo di Vetro.