Edifici squartati dalle bombe in Pakistan. Keystone

Almeno 7 persone sono rimaste uccise in due esplosioni avvenute nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Pakistan e al confine con l'Afghanistan. Lo riferisce la polizia.

Keystone-SDA SDA

Le bombe sono state piazzate a bordo di una strada: la prima esplosione ha colpito un furgone per il trasporto di passeggeri, uccidendo cinque persone e ferendone altre tre, ha detto Yasir Afridi, capo della polizia del distretto di Bannu. Un secondo ordigno è esploso mentre gli abitanti del luogo stavano trasferendo i corpi e i feriti nelle ambulanze: due le vittime.

Nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità dell'attacco. Il Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), un gruppo talebano pakistano, è tra quelli attivi in questa regione al confine con l'Afghanistan.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha condannato l'attacco e ha dichiarato che il suo governo rimane «determinato a sradicare il terrorismo» e a «portare i responsabili davanti alla giustizia». Islamabad accusa regolarmente l'Afghanistan di dare rifugio ai combattenti del Ttp e di essere responsabile della ripresa degli attacchi sul suo territorio.