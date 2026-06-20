  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Al confine con l'Afghanistan Sette morti in due esplosioni nel nord-ovest del Pakistan

SDA

20.6.2026 - 12:19

Edifici squartati dalle bombe in Pakistan.
Edifici squartati dalle bombe in Pakistan.
Keystone

Almeno 7 persone sono rimaste uccise in due esplosioni avvenute nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Pakistan e al confine con l'Afghanistan. Lo riferisce la polizia.

Keystone-SDA

20.06.2026, 12:19

20.06.2026, 13:01

Le bombe sono state piazzate a bordo di una strada: la prima esplosione ha colpito un furgone per il trasporto di passeggeri, uccidendo cinque persone e ferendone altre tre, ha detto Yasir Afridi, capo della polizia del distretto di Bannu. Un secondo ordigno è esploso mentre gli abitanti del luogo stavano trasferendo i corpi e i feriti nelle ambulanze: due le vittime.

Nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità dell'attacco. Il Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), un gruppo talebano pakistano, è tra quelli attivi in questa regione al confine con l'Afghanistan.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha condannato l'attacco e ha dichiarato che il suo governo rimane «determinato a sradicare il terrorismo» e a «portare i responsabili davanti alla giustizia». Islamabad accusa regolarmente l'Afghanistan di dare rifugio ai combattenti del Ttp e di essere responsabile della ripresa degli attacchi sul suo territorio.

I più letti

Ecco perché fare attenzione a questi inviti di ritiro nella buca delle lettere
Stefano De Martino sente «la ruota gira» ad Affari tuoi e non si trattiene: la frecciatina a Gerry Scotti in diretta
Un SUV targato Ticino travolge uno scooter, muore un 17enne. Gli occupanti sono fuggiti
La principessa Mette-Marit ha aspettato solo 12 giorni per dei nuovi polmoni, ecco perché
Perché Manzambi esulta così? Ecco il significato del suo gesto

Altre notizie

Italia. Un aereo ultraleggero precipita in Valle d'Aosta, una persona ferita

ItaliaUn aereo ultraleggero precipita in Valle d'Aosta, una persona ferita

Medio Oriente. I colloqui fra USA e Iran in Svizzera potrebbero cominciare entro 2 giorni, secondo fonti pakistane

Medio OrienteI colloqui fra USA e Iran in Svizzera potrebbero cominciare entro 2 giorni, secondo fonti pakistane

Medio Oriente. I media di Beirut riportano altri raid israeliani nel sud del Libano, sarebbero morte 5 persone

Medio OrienteI media di Beirut riportano altri raid israeliani nel sud del Libano, sarebbero morte 5 persone