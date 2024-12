Lo stato maggiore sudcoreano stima che le truppe nordcoreane recentemente impegnate in combattimenti contro le forze ucraine, abbiano subito circa 1100 perdite (immagine d'archivio) Keystone

Più di 1000 soldati nordcoreani sono stati uccisi o feriti finora nella guerra della Russia contro l'Ucraina, ha affermato oggi lo Stato maggiore congiunto della Corea del Sud.

Keystone-SDA SDA

«Stimiamo che le truppe nordcoreane, recentemente impegnate in combattimenti contro le forze ucraine, abbiano subito circa 1100 perdite», ha affermato lo stato maggiore sudcoreano in una nota che inoltre messo in evidenza elementi che fanno credere la Corea del Nord si stia preparando a inviare nuove truppe in Russia, come rinforzi o per dare il cambio a coloro che già combattono.

L'intelligence raccolta dalla Corea del Sud indica che il Nord «sta producendo e consegnando droni autodistruggenti» alla Russia, alla quale fornisce anche «lanciarazzi da 240 mm e cannoni semoventi da 170 mm», indica ancora lo stato maggiore.