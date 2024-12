Il controverso presidente Yoon Suk Yeol Keystone

Lo speaker del Parlamento sudcoreano Woo Won-shik ha aperto i lavori della sessione plenaria chiamata a votare la mozione di impeachment, per la seconda volta in una settimana, contro il presidente Yoon Suk-yeol.

Keystone-SDA SDA

Yoon è sotto pressione per il maldestro tentativo di imporre la legge marziale, dichiarata il 3 dicembre e ritirata sei ore dopo a seguito del voto contrario del Parlamento.

Il People Power Party, il partito al governo in Corea del Sud, ha intanto deciso di opporsi alla mozione d'impeachment presentata dalle opposizioni in Parlamento contro Yoon Suk-yeol, nell'imminenza del voto.

Tuttavia, ha riferito la Yonhap, il partito di Yoon ha deciso di non lasciare l'aula come ha fatto sabato scorso, facendo naufragare la prima mozione. In questo modo restano aperte le chance di via libera alla messa in stato d'accusa grazie al voto a scrutinio segreto.

Decine di migliaia di manifestanti si sono radunati di fronte all'Assemblea nazionale in un'atmosfera pacifica, con persone che distribuiscono giornali e impacchi caldi gratuiti, utili a resistere a freddo e temperature sotto lo zero.

Sono passati 11 giorni da quando Yoon ha mandato nel caos il Paese tentando di imporre la legge marziale: il presidente ha deciso di resistere «e di combattere con il popolo fino all'ultimo minuto», lasciando quindi al Parlamento decidere se costringerlo o meno a lasciare l'incarico. Affinché passi, almeno 8 deputati del People Power Party, il partito di Yoon al governo, dovrebbero sostenere la mozione, in aggiunta ai 192 delle opposizioni per centrare il quorum di 200 voti, pari ai due terzi dell'assemblea. Sabato scorso il People Power Party ha deciso di abbandonare l'aula (105 su 108 deputati) facendo fallire la mozione: allo stato, in sette hanno esplicitamente dichiarato il voto favorevole.

In un'altra parte della capitale, a Gwanghwamun, i sostenitori di Yoon stanno tenendo una manifestazione a in supporto del leader conservatore ed ex procuratore nazionale, eletto di un soffio alla presidenza nel 2022.