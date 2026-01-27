  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tensione tra le Coree Seul: «Pyongyang ha lanciato un missile verso il mar del Giappone»

SDA

27.1.2026 - 10:25

Coninuano le provocazioni del leader nordcoreano Kim Jong Un
Coninuano le provocazioni del leader nordcoreano Kim Jong Un
Keystone

La Corea del Nord ha lanciato un «missile» verso il Mar del Giappone, secondo quanto riferito dall'esercito di Seul. Anche il ministero della Difesa giapponese ha dichiarato che dalla Corea del Nord è stato lanciato quello che sembrava essere un missile balistico.

Keystone-SDA

27.01.2026, 10:25

27.01.2026, 10:37

Sarebbero almeno due i missili balistici lanciati dalla Corea del Nord verso il Mar del Giappone secondo quanto confermato dal governo nipponico e dallo Stato maggiore congiunto sudcoreano.

I razzi, rilevati intorno alle 15.50 ora locale (le 7.50 in Svizzera) da una zona nel nord di Pyongyang, sono caduti al di fuori della zona economica esclusiva nipponica (Zee), secondo fonti governative. Tokyo, Seul e Washington stanno analizzando in tempo reale la gittata, la traiettoria e le caratteristiche tecniche dei vettori, in un contesto di crescente tensione nella penisola coreana.

La premier giapponese Takaichi Sanae ha disposto il potenziamento dell'intelligence, la verifica immediata della sicurezza di aeromobili e navi commerciali, e l'attivazione di protocolli per gestire eventuali sviluppi imprevisti. Seul ha rafforzato il livello di sorveglianza lungo il confine marittimo, mantenendo le forze armate in stato di massima allerta in previsione di ulteriori lanci.

L'episodio, in concomitanza con esercitazioni congiunte tra Seul e Washington, segna il secondo test missilistico nordcoreano in meno di un mese: il 4 gennaio Pyongyang aveva già lanciato due missili balistici dalla periferia della capitale, rivendicando il giorno successivo – tramite la Korean Central News Agency – il successo nel collaudo di missili ipersonici.

I più letti

Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?
Ecco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che si sporca le mani per Trump
Comica svizzero tedesca spende 175 franchi alla Coop... ma viene bandita per 2 anni
È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Fra Alvaro Morata e Alice Campello è finita, ecco cosa è successo davvero

Altre notizie

«Pioniera» europea. Primo «sì» in Francia per vietare i social network agli under 15

«Pioniera» europeaPrimo «sì» in Francia per vietare i social network agli under 15

Dovrebbe lasciare Minneapolis. Ecco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che si sporca le mani per Trump

Dovrebbe lasciare MinneapolisEcco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che si sporca le mani per Trump

Caos in Minnesota. Melania Trump chiede unità: «Se manifestate fatelo pacificamente»

Caos in MinnesotaMelania Trump chiede unità: «Se manifestate fatelo pacificamente»