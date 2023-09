Una protesta degli insegnanti a Seul contro il bullismo dei genitori. (foto del 16 settembre 2023) Keystone

Nove settimane di proteste degli insegnanti sudcoreani, che hanno chiesto e ottenuto una legge che garantisce loro più tutele a scuola dalle accuse dei genitori che a volte ricorrono ingiustamente alla denuncia per abusi sui minori. Lo riporta la Bbc.

Alcuni prof hanno riferito di essere stati denunciati per aver trattenuto un bambino violento o criticati per aver sgridato un allievo. Gli insegnanti accusano i genitori di sfruttare una legge sul benessere dei minori, approvata nel 2014, che prevede la sospensione automatica se accusati di abusi.

A luglio il suicidio di un insegnante

Secondo la nuova legislazione, chiamata Teacher Rights Restoration Bill, i professori non verranno immediatamente rimossi in seguito a una denuncia di abusi sui minori, ma saranno necessarie ulteriori indagini e prove. Inoltre, sarà messo a disposizione un sostegno finanziario per gli insegnanti che affrontano cause legali e ci sarà una maggiore responsabilità per i presidi nel proteggere il personale.

Le proteste sono scoppiate dopo il suicidio, a luglio scorso, di un insegnante di scuola elementare di 23 anni, denunciato da alcuni genitori. La Federazione coreana dei sindacati degli insegnanti ha accolto con favore la nuova legge, affermando che «amplierà il diritto all'insegnamento e proteggerà il diritto degli studenti all'apprendimento».

Il sindacato ha espresso la sua «più profonda gratitudine» agli insegnanti che sono scesi in piazza per nove settimane di fila e ha affermato che il risultato di oggi è merito delle loro forze.

Una società iper-competitiva

Le nuove linee guida del governo, introdotte all'inizio di questo mese, stabiliscono che gli insegnanti possono allontanare gli studenti molesti dalla classe e trattenerli se necessario.

Inoltre, l'Ufficio per l'Istruzione di Seul ha annunciato questa settimana l'intenzione di registrare tutte le chiamate fatte dai genitori agli insegnanti e di installare un chatbot che funga da prima linea di difesa per i reclami dei genitori.

La società iper-competitiva della Corea del Sud è considerata in parte responsabile della cultura delle molestie da parte dei genitori.

Il rendimento accademico è visto come il miglior indicatore di successo, il che significa che gli studenti competono per i voti più alti fin da piccoli, con l'obiettivo di entrare nelle migliori università del Paese.

