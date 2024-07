Un carro armato della Corea del Sud (foto simbolica) Keystone

La Corea del Sud ha ripreso le esercitazioni di artiglieria vicino al confine terrestre con il Nord «per la prima volta in 6 anni», nell'ambito delle maggiori attività lungo la zona demilitarizzata (Dmz) dopo la sospensione del patto militare del 2018.

Quest'ultimo era stato firmato con Pyongyang.

Le truppe dell'esercito di Seul, con «l'obiettivo di migliorare le capacità di risposta e la prontezza della potenza di fuoco in caso di provocazioni nemiche», hanno sparato circa 140 colpi di obici semoventi K9 e K105A1 nei poligoni delle province di Gyeonggi e Gangwon, entro i 5 chilometri dalla linea di demarcazione militare nella Dmz che separa le due Coree.

Le esercitazioni di tiro, le prime ad essere condotte a terra dopo che le attività sono state normalizzate in seguito alla completa sospensione da parte del governo dell'accordo militare del 19 settembre 2018, si sono concentrate sul rafforzamento della prontezza dell'artiglieria e delle capacità di risposta in caso di provocazioni nemiche», ha riferito l'esercito di Seul in una nota, assicurando che «d'ora in poi le manovre di artiglieria e addestramento delle unità di manovra nelle aree di confine saranno condotte regolarmente».

