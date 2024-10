Soldati nordcoreani durante una parata militare (foto d'archivio) Keystone

Sono circa 3000 i militari della Corea del Nord già in Russia, con la previsione di 10'000 entro dicembre. È quanto stima il National Intelligence Service (Nis), l'intelligence di Seul, nel resoconto della Yonhap.

SDA

L'intelligence sudcoreana ritiene che circa 3000 soldati nordcoreani siano stati inviati in Russia per supportare la guerra in corso di Mosca contro l'Ucraina, con la previsione che circa e 10'000 militari debbano essere schierati entro dicembre.

I vertici del National Intelligence Service (Nis), i servizi segreti di Seul, hanno condiviso le informazioni in possesso con i deputati sudcoreani nel corso di una audizione a porte chiuse del Comitato parlamentare di intelligence.

Il Nis, ha riportato la Yonhap, aveva già riferito nei giorni scorsi che il Nord stava inviando truppe in Russia in linea con la sua decisione di inviare circa 12'000 soldati per combattere al fianco di Mosca contro l'Ucraina e che circa 1500 uomini erano stati trasportati in un primo lotto entro la scorsa settimana a Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo.

SDA