È iniziato il processo per insurrezione nei confronti di Yoon Suk-yeol. Keystone

L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è arrivato questa mattina alla Corte centrale distrettuale di Seul per la prima udienza del processo a suo carico per insurrezione e abuso di potere sulla maldestra dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre.

Keystone-SDA SDA

Yoon, rimosso definitivamente dalla carica il 4 aprile con la conferma dell'impeachment da parte dalla Corte costituzionale, è stato accolto all'ingresso dell'edificio da gruppetti di sostenitori e di oppositori, nell'ambito di rigide misure di sicurezza.

L'ex potente procuratore nazionale è il quinto ex presidente a essere processato penalmente: gli è stato consentito di entrare nel tribunale tramite un parcheggio sotterraneo per scongiurare i rischi di assembramenti, mentre ai media non è stato consentito di scattare foto all'interno dell'aula prima dell'avvio ufficiale del procedimento.

Come parte delle questioni preliminari, Yoon deve dichiarare all'inizio il suo nome, la data di nascita, la professione e il luogo di residenza. All'accusa, invece, spetta il compito di presentare e articolare le accuse a suo carico.

L'ex presidente può anche chiedere al giudice di avere l'opportunità di esporre il suo caso. Se condannato per insurrezione, Yoon potrebbe affrontare l'ergastolo o la pena di morte, prevista dall'ordinamento giudiziario ma congelata da anni.

Cho Sung-hyun, comandante del Primo gruppo di sicurezza del comando di Difesa della capitale Seul, e Kim Hyung-ki, capo del Primo battaglione delle Forze Speciali dello Special Warfare Command, sono attesi sul banco dei testimoni.

Durante il processo di impeachment di Yoon presso la Corte costituzionale, Cho aveva testimoniato che l'allora comandante della difesa della capitale Lee Jin-woo gli aveva ordinato di inviare truppe per «espellere» i legislatori dall'Assemblea nazionale, il parlamento sudcoreano, dopo che Yoon aveva dichiarato la legge marziale il 3 dicembre. Si ritiene che Kim abbia ricevuto un ordine simile dal suo superiore la stessa notte.