Cop30 I leader lanciano lo slogan: la «transizione è irreversibile», ci vogliono «fatti e meno parole»

SDA

6.11.2025 - 21:24

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva (centro) saluta il primo ministro britannico Keir Starmer (sinistra) e il principe William
KEYSTONE

Gradi, percentuali e target, ma non solo. E' alle porte dell'Amazzonia brasiliana, nella simbolica città di Belém, che i vertici di una cinquantina di Paesi si sono riuniti per tracciare il bilancio di dieci anni dall'accordo di Parigi che, nel 2015, segnò l'inizio della lotta globale ai cambiamenti climatici. 

Keystone-SDA

06.11.2025, 21:24

06.11.2025, 21:55

L'incontro tra i leader ha anticipato le trattative vere e proprie della trentesima Conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Trattative che entreranno nel vivo dal 10 al 21 novembre e che, nella strategia degli organizzatori, devono partire da un concetto: «la transizione è irreversibile».

Meno parole e più fatti

Nell'idea del padrone di casa, Luiz Inacio Lula da Silva, dovrà essere «la Cop della verità», con meno parole e più impegni concreti sulle promesse del passato.

«Forze estremiste» sono impegnate nella fabbricazione di «menzogne» per ottenere vantaggi elettorali «a danno dell'ambiente», ha ammonito il leader brasiliano nell'accogliere i leader presenti, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer.

Pesano le assenze di Trump e Xi

Sul vertice pesa però l'assenza di molti leader dei Paesi G20, tra cui Donald Trump e Xi Jinping, rispettivamente l'11 e il 29% delle emissioni globali.

Cop30. Il presidente cileno attacca Trump e ammette: «Come umanità non siamo stati all'altezza»

L'Europa fa da traino

A colmare il vuoto punta l'Unione europea, decisa a giocare un ruolo di primo piano nella diplomazia climatica, forte di un accordo appena raggiunto, a fatica, sui propri obiettivi climatici al 2035 – richiesti all'Ue proprio dagli impegni di Belém – e su quelli al 2040, con la conferma (con più flessibilità) del taglio del 90% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990.

«Faremo di tutto perché questa Cop sia un successo», ha assicurato Ursula von der Leyen, rivendicando che «l'Europa arriva a Belém con obiettivi climatici chiari e solidarietà verso i soggetti più a rischio. Il mondo ha bisogno di un'azione multilaterale forte per affrontare l'emergenza climatica».

Contenimento del riscaldamento globale a 1,5°

Secondo le stime presentate da Palazzo Berlaymont, nel 2024 l'Ue ha tagliato le emissioni nette di gas serra del 2,5% dal 2023. A fronte di un aumento di quelle su scala globale che hanno raggiunto i 53,2 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente lo scorso anno.

Ed è per questo che, a Belem, von der Leyen chiederà innanzitutto di mantenere il contenimento del riscaldamento globale a 1,5 gradi come un obiettivo alla portata.

Non sarà facile, visto che l'ultimo rapporto Onu avverte che il mondo è destinato a superare la soglia critica di 1,5 °C rispetto ai livelli pre-industriali se manterrà l'attuale rotta.

Tassazione del carbonio

L'Ue tornerà a insistere sulla promozione di un'alleanza «aperta» con partner come il Canada, la Cina e il Brasile per definire un'agenda globale sulla tassazione del carbonio mentre giovedì il Brasile lancerà un fondo dedicato alla protezione delle foreste tropicali e un'iniziativa per aumentare la produzione di carburanti sostenibili.

E tra un tema ambientale e l'altro von der Leyen ha trovato il punto, nell'incontro con Lula, di puntellare anche l'accordo Ue-Mercosur: l'obiettivo è tornare in Brasile subito dopo il summit Ue di dicembre per la firma finale.

Petro ammonisce Trump

Intanto, il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha ammonito il suo omologo statunitense Donald Trump sul pericolo di un «collasso climatico» se gli Usa non avvieranno un processo di decarbonizzazione dell'economia.

