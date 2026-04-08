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Guerra in Medio Oriente Sharif conferma: «L'Iran sarà ai colloqui con gli USA a Islamabad»

SDA

8.4.2026 - 13:11

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian (foto d'archivio)
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian (foto d'archivio)
Keystone

In dichiarazioni diffuse dal suo ufficio, il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, ha affermato di aver ricevuto conferma dall'Iran della sua partecipazione dai colloqui di Islamabad.

Keystone-SDA

08.04.2026, 13:11

08.04.2026, 13:19

Sharif ha dichiarato che il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha confermato la partecipazione dell'Iran ai negoziati con gli Stati Uniti volti a risolvere il conflitto. Lo riferisce il Guardian.

Sharif ha affermato di aver avuto oggi una «conversazione cordiale e consistente» con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

«Ho espresso il mio profondo apprezzamento per la saggezza e la lungimiranza della leadership iraniana nell'accettare l'offerta del Pakistan di ospitare colloqui di pace a Islamabad entro la fine di questa settimana, al fine di lavorare insieme per il ritorno della pace nella regione», ha scritto in un post su X citato dal Guardian.

«Il presidente Pezeshkian – ha aggiunto – ha ribadito la partecipazione dell'Iran ai prossimi negoziati e ha espresso apprezzamento per gli sforzi del Pakistan, porgendo al contempo i suoi migliori auguri al popolo pakistano. Il Pakistan rimane impegnato a collaborare strettamente con tutti i suoi amici e partner per promuovere la pace e la stabilità nella regione e oltre».

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