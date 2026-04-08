Guerra in Medio OrienteSharif conferma: «L'Iran sarà ai colloqui con gli USA a Islamabad»
SDA
8.4.2026 - 13:11
In dichiarazioni diffuse dal suo ufficio, il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, ha affermato di aver ricevuto conferma dall'Iran della sua partecipazione dai colloqui di Islamabad.
Keystone-SDA
08.04.2026, 13:11
08.04.2026, 13:19
SDA
Sharif ha dichiarato che il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha confermato la partecipazione dell'Iran ai negoziati con gli Stati Uniti volti a risolvere il conflitto. Lo riferisce il Guardian.
Sharif ha affermato di aver avuto oggi una «conversazione cordiale e consistente» con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.
«Ho espresso il mio profondo apprezzamento per la saggezza e la lungimiranza della leadership iraniana nell'accettare l'offerta del Pakistan di ospitare colloqui di pace a Islamabad entro la fine di questa settimana, al fine di lavorare insieme per il ritorno della pace nella regione», ha scritto in un post su X citato dal Guardian.
«Il presidente Pezeshkian – ha aggiunto – ha ribadito la partecipazione dell'Iran ai prossimi negoziati e ha espresso apprezzamento per gli sforzi del Pakistan, porgendo al contempo i suoi migliori auguri al popolo pakistano. Il Pakistan rimane impegnato a collaborare strettamente con tutti i suoi amici e partner per promuovere la pace e la stabilità nella regione e oltre».