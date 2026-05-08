  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Messico La presidente Sheinbaum pubblica un editto contro Hernán Cortés

SDA

8.5.2026 - 07:20

La presidente messicana è intervenuta nella polemica pubblicando un documento storico.
La presidente messicana è intervenuta nella polemica pubblicando un documento storico.
Keystone

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha pubblicato sul suo account ufficiale di X un editto del 1548 firmato dal re Carlo I di Spagna che documenta le «atrocità» commesse dal conquistador Hernán Cortés durante la conquista del Messico.

Keystone-SDA

08.05.2026, 07:20

08.05.2026, 07:38

Il documento, emanato a Valladolid dal Consiglio delle Indie, ordinava la liberazione degli indigeni ridotti in schiavitù dal «Marchese della Valle», titolo attribuito a Cortés. Nel testo vengono citati episodi come il massacro di Cholula, l'uccisione di centinaia di indigeni di Cachula e la schiavitù forzata delle popolazioni native.

La pubblicazione arriva nel pieno della polemica con la presidente della Comunità di Madrid Isabel Díaz Ayuso, in visita ufficiale in Messico, che nei giorni scorsi aveva difeso la figura di Cortés e lodato il meticciato nato dalla conquista spagnola.

Sheinbaum ha accusato Ayuso di «ignoranza storica», sostenendo che «chi difende la conquista è destinato alla sconfitta».

I più letti

Chiusa l'inchiesta su Andrea Sempio: «È stato lui a uccidere Chiara Poggi, con odio e crudeltà»
Vandalizzata l'auto di Stefano De Martino a Milano: «Scritta una parola molto volgare»
Si vende sempre meno alcol nei ristoranti? Ecco la «soluzione» di un locale di Bad Ragaz
Come Emma Marone, anche Arisa è vittima delle speculazioni sul suo dimagrimento
Guida con sigaro e cellulare: multa salata per l'anziano al volante

Altre notizie

Medio Oriente. Trump: «L'accordo con l'Iran potrebbe esserci da un giorno all'altro»

Medio OrienteTrump: «L'accordo con l'Iran potrebbe esserci da un giorno all'altro»

Gran Bretagna. Elezioni locali, al voto per punire il Labour di Keir Starmer

Gran BretagnaElezioni locali, al voto per punire il Labour di Keir Starmer

Germania. Il pirata della strada di Lipsia aveva preannunciato il suo gesto

GermaniaIl pirata della strada di Lipsia aveva preannunciato il suo gesto