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16 i feriti Shock in Turchia: un ex studente apre il fuoco in un liceo, poi si suicida

SDA

14.4.2026 - 11:10

La sparatoria al liceo si è conclusa con il suicidio dell'attentatore. (foto d'archivio)
La sparatoria al liceo si è conclusa con il suicidio dell'attentatore. (foto d'archivio)
Keystone

Un ex studente di 18 anni ha aperto il fuoco in un liceo a Siverek, nella provincia di Sanliurfa, nel sud-est della Turchia, vicino al confine con la Siria.

Keystone-SDA

14.04.2026, 11:10

14.04.2026, 11:16

Durante la sparatoria sono rimaste ferite 16 persone, per lo più studenti.

L'assalitore, nato nel 2007 e armato di un fucile da caccia, ha preso in ostaggio alcuni studenti prima di essere circondato dalle forze speciali di sicurezza.

Dopo trattative in corso, l'attentatore si è tolto la vita con la sua stessa arma. Lo ha confermato il governatore provinciale Hasan Sildak.

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