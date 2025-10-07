  1. Clienti privati
Stati Uniti Lo Shutdown impatta sul traffico e la sicurezza aerea 

SDA

7.10.2025 - 18:30

Fra i più colpiti lo scalo di Newark, nel New Jersey.
Keystone
Keystone

Torri di controllo senza personale e notevoli ritardi nel traffico nei maggiori aeroporti degli Usa. Gli effetti dello shutdown stanno cominciando a pesare sul trasporto aereo a circa una settimana dall'inizio del blocco delle attività governative non essenziali.

Keystone-SDA

07.10.2025, 18:30

07.10.2025, 18:34

Secondo quanto riferiscono i media statunitensi citando la Federal Aviation Administration (Faa), è in aumento il numero dei controllori di volo che si sono messi in malattia perché non pagati. Si tratta di una categoria ritenuta essenziale e quindi costretta a lavorare durante lo shutdown.

Sean Duffy, Segretario dei Trasporti, ha detto che in alcune aree il personale addetto al controllo del traffico aereo è stato tagliato del 50%.

La Faa ha specificato che gli aeroporti che hanno subito le maggiori conseguenze a livello di ritardi sono quelli di Newark, Phoenix, Denver, Las Vegas e Burbank, in California.

Il sito FlightAware nella giornata di ieri ha registrato oltre 4mila voli in ritardo. Oltre ai controllori di volo, anche il personale della Transportation Security Administration (Tsa) ha cominciato a mettersi in malattia: il risultato sono file significativamente più lunghe ai controlli di sicurezza.

Ecco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest
A che temperatura conviene impostare il riscaldamento?
L'era Duca-Cereda ad un bivio? Lombardi avrebbe incontrato un coach disoccupato
In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
Un video mostra le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest

