Crisi nel Paese Si è dimesso il premier del Nepal dopo le violente proteste

SDA

9.9.2025 - 11:54

KP Sharma Oli abbandona il suo incarico.
Keystone
Keystone

Il primo ministro del Nepal KP Sharma Oli si è dimesso. Lo ha confermato la sua segreteria in una nota citata dalla Bbc.

Keystone-SDA

09.09.2025, 11:54

09.09.2025, 12:04

In una dichiarazione a firma dello stesso Oli, il premier afferma di essersi dimesso per aprire la strada alla soluzione costituzionale dell'attuale crisi, segnata da manifestazioni di protesta contro l'interruzione dei social e la corruzione represse ieri nel sangue dalle forze dell'ordine.

Altri tre ministri si erano già dimessi. Quello per l'Approvvigionamento Idrico, Pradeep Yadav, è stato l'ultimo in ordine di tempo, con un messaggio in cui ha espresso «sostegno ai giovani della Generazione Z nell'opporsi alla repressione attuata dal governo». Prima di lui era toccato a quello dell'Agricoltura, Ram Nath Adhikari, che ha citato l'insoddisfazione per il modo in cui le autorità hanno interagito con i manifestanti, e, ieri mattina, anche al ministro degli Interni Ramesh Lekhak.

Nel frattempo le proteste sono proseguite oggi: due altre persone sono morte, riferisce la Bbc citando Mohan Regmi, direttore esecutivo del Civil Service Hospital. Questo porta a 21 il bilancio delle vittime, inclusi i 19 decessi di ieri. Novanta persone sono attualmente ricoverate in ospedale.

Immagini riprese nella capitale Kathmandu mostrano fumo che si alza dai tetti. Sempre secondo la Bbc, i manifestanti hanno incendiato diversi edifici importanti in città, tra cui abitazioni di politici.

