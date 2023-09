Il presidente del Parlamento canadese Anthony Rota ha annunciato le sue dimissioni dopo lo scandalo causato dall'omaggio reso a un veterano ucraino che combatté a fianco dei nazisti nella Seconda guerra mondiale.

Anthony Rota stringe la mano al presidente ucraino Volodymyr Zelensky il 22 settembre. KEYSTONE/Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

L'omaggio era avvenuto durante la visita in Canada del presidente Volodymyr Zelensky venerdì scorso.

Rota, riporta la CNN, aveva lodato il 98enne Yaroslav Hunka, dicendo che fosse un eroe di guerra ucraino-canadese che «ha combattuto per l'indipendenza dell'Ucraina contro gli aggressori russi di allora e continua a sostenere le truppe oggi».

Le affermazioni però sono state attaccate da organizzazioni ebraiche e per i diritti umani perché Hunka avrebbe servito nella 14esima Divisione Waffen Grenadier delle SS.

Il veterano ex filo-nazista Yaroslav Hunka, a destra, alla Camera dei comuni a Ottawa il 22 settembre. KEYSTONE/Patrick Doyle/The Canadian Press via AP

Le scuse di Rota

«È con il cuore pesante che mi alzo per informare i membri delle mie dimissioni da presidente della Camera dei Comuni», ha detto Anthony Rota al Parlamento, sottolineando il «profondo rammarico per il suo errore».

«Questo riconoscimento pubblico ha causato dolore a individui e comunità, tra cui la comunità ebraica in Canada e in tutto il mondo, oltre ai sopravvissuti alle atrocità naziste in Polonia, tra le altre nazioni. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni», ha detto, come cita l'emittente statunitense.

SDA / Red