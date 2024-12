Il capo dell'Fbi Christopher Wray lascia l'incarico a gennaio. Donald Trump ha già nominato alla sua successione Kash Patel. (foto d'archivio del 6 dicembre del 2023). KEYSTONE

Il capo dell'Fbi Chris Wray ha rassegnato le dimissioni. Lo riporta la Cnn. L'attuale direttore dell'Fbi lascerà a gennaio.

SDA

Trump aveva già nominato il fedelissimo Kash Patel alla guida dell'Agenzia ma tecnicamente il mandato di Wray, che lo stesso tycoon nominò durante il suo primo mandato, scadeva nel 2027, dopo dieci anni.

Trump esulta: «Ha fatto di tutto per incriminarmi»

Così Donald Trump su Truth: «Le dimissioni di Christopher Wray sono un grande giorno per l'America, perché porranno fine all'uso come arma di quello che è diventato noto come dipartimento di ingiustizia degli Stati Uniti».

«Non so proprio – scrive – cosa gli sia successo. Ora ripristineremo lo stato di diritto per tutti gli americani. Sotto la guida di Christopher Wray, l'Fbi ha fatto irruzione illegalmente a casa mia, senza motivo, ha lavorato diligentemente per mettermi sotto accusa e incriminarmi illegalmente e ha fatto di tutto per interferire con il successo e il futuro dell'America».

Trump alimenta le teorie del cospirazionismo

«Hanno usato i loro vasti poteri – prosegue – per minacciare e distruggere molti Americani innocenti, alcuni dei quali non saranno mai in grado di riprendersi da ciò che è stato fatto loro. Kash Patel è il candidato più qualificato a guidare l'Fbi nella storia dell'Agenzia e si impegna ad aiutare a garantire che la Legge, l'ordine e la giustizia vengano riportati di nuovo nel nostro Paese, e presto».

«Come tutti sanno, ho grande rispetto per la base dell'Fbi e loro hanno grande rispetto per me. Vogliono vedere questi cambiamenti tanto quanto me, ma, cosa più importante, il popolo americano chiede un sistema di giustizia forte ma equo. Vogliamo indietro il nostro Fbi, e questo accadrà ora.»

«Non vedo l'ora che Kash Patel sia confermato, così che il processo di rendere di nuovo grande l'Fbi possa iniziare».

Giova ricordare che Kash Patel aderisce alle teorie del complottismo, secondo cui dietro le azioni dello Stato e le sue agenzie, quindi anche l'Fbi, ci sono «poteri occulti».