Bill Maher si vede grande a sinistra e piccolo a destra mentre cena con Kid Rock e altri ospiti con Donald Trump il 31 marzo. YouTube/Real Time with Bill Maher

Il conduttore dello show Real Time e democratico Bill Maher è stato invitato a cena da Donald Trump - e ne ha parlato nel suo spettacolo. Ora è scoppiata un'accesa discussione sull'incontro, alimentata da un paragone con Hitler.

L'11 aprile lo showman discute la conversazione nel suo programma e parla di Trump in termini sia positivi che negativi.

L'incontro è stato criticato dalla sinistra e ha scatenato una discussione su come trattare gli avversari politici.

Un paragone con Hitler fatto dal comico Larry David sul «New York Times» ha ulteriormente alimentato la disputa. Mostra di più

«Sono ancora fondamentalmente il liberale della vecchia scuola che sono sempre stato», afferma Bill Maher in un podcast condotto dal giornalista Chris Cuomo.

Ma il titolo dell'intervista - «Bill Maher spiega perché va a cena con Donald Trump» - dimostra che il 69enne non è un classico uomo di sinistra.

Il suo annuncio che il fiammeggiante musicista Kid Rock, tra tutti, ha organizzato un incontro con il Presidente degli Stati Uniti sta facendo notizia negli States: «Nessuno è stato più duro con Trump. Sento di avere la legittimità. Ma mi rispettano anche perché sono onesto riguardo al treno dei "woke" che porta a crazy-town».

Questo è in realtà uno dei marchi di fabbrica di Maher: da un lato, critica aspramente la «rivoluzione Woke». Dall'altro, punta il dito contro i repubblicani che stanno «baciando il sedere di Trump».

«Prima di tutto, è un onore essere invitati alla Casa Bianca», spiega lo showman e ammette che ciò lo impressiona.

Il «piano della cena» è: «Parliamo faccia a faccia». Probabilmente otterrà poco in questo incontro. «Ma bisogna provarci». Il 31 marzo è arrivato il momento - e l'11 aprile il presentatore parla della sua cena con il presidente nel suo show «Real Time with Bill Maher».

«Non l'ho mai visto ridere in pubblico»

Lui rappresenta le persone del centro politico che cercano un'alternativa all'odio reciproco. «Ci si incontra di persona. Forse sarà diverso. Spoiler: è andata così».

E sente già i suoi avversari dire: «Oh mio Dio, Bill! Stai per dire qualcosa di carino su di lui?».

«Low life»: il team di Maher ha raccolto 60 insulti che Trump ha rivolto al suo capo. Il Presidente degli Stati Uniti ha firmato la lista durante l'incontro. YouTube/Real Time with Bill Maher

La sera prima, Trump aveva scritto su Truth Social che non gli piaceva l'idea di un incontro con Maher, ma il giorno dopo ha trovato un presidente diverso, riferisce il conduttore del late-night. «Ride. Non l'ho mai visto così in pubblico, ma lo fa», dice Maher.

«Anche di sé stesso».

Trump è stato avvicinabile. Durante un tour della «stupefacente» Casa Bianca, ha persino parlato di «perdere» in relazione alle elezioni del 2020. «È molto più consapevole di quanto non mostri in pubblico».

Il presidente in privato è diverso: «Tutto quello che non mi piaceva di lui non c'era quella sera».

«Lo so: questo la spiazza. Anch'io»

Il 78enne ha spesso chiesto: «Cosa ne pensa?». Maher ha commentato: «Lo so: lascia a bocca aperta. Anche me». Il presentatore ha scherzato, dissentito e criticato durante il pasto, senza alcun problema. E ci sono punti su cui Maher è d'accordo con Trump.

«Incredibile»: Bill Maher è rimasto impressionato dalla Casa Bianca. YouTube/Real Time with Bill Maher

«Spostare l'ambasciata in Israele a Gerusalemme? Mi è piaciuto molto», elenca Maher. «Il confine aveva bisogno di essere controllato. Sono contento che la polizia stia tornando ad avere un buon clima operativo. La diversità è andata troppo oltre. I maschi biologici non dovrebbero partecipare agli sport femminili».

Maher continua: «L'Europa dovrebbe pagare per la sua difesa. E naturalmente ha senso che i Paesi arabi accolgano i rifugiati arabi - come i milioni di siriani che sono finiti in Germania, mentre l'Arabia Saudita non ne ha accolto nessuno».

«Non era così schifoso come pensavo»

Trump ha detto sull'ultimo punto: «Giusto, non ne hanno preso nessuno». Maher ha risposto: «Beh, dovresti ricordarlo al tuo ragazzo in Arabia Saudita la prossima volta che lo vedi». E Trump? Ha riso.

«Non ho mai avuto la sensazione di dover camminare su gusci d'uovo in sua presenza», prosegue.

Ha votato per Hillary Clinton e Barack Obama, ma non poteva immaginare di essere così rilassato con loro come con l'attuale presidente.

Appena arrivato a casa, ha visto Trump in TV, che a quel punto era di nuovo una persona completamente diversa. «Un pazzo non vive alla Casa Bianca. Ci vive una persona che spesso fa la parte del pazzo in televisione, il che è vergognoso.... Ma non è stato così schifoso come pensavo».

«Bill Maher cade nell'offensiva di fascino di Trump»

La cena scatena una grande reazione: «Bill Maher è andato a Washington. È stato ingannato», ha commentato il «Washington Post» di sinistra. «Bill Maher cade nell'offensiva di fascino di Trump», scrive «The Advocate».

«I liberali criticano il monologo di Bill Maher sull'incontro positivo con Trump» , controbatte il «New York Post», di destra. «Fox News» sa: «Bill Maher risponde ai suoi critici dopo l'incontro con Trump e dice che non è una cosa negativa che lui non 'odi' il presidente».

Ma un articolo del «New York Times», che non cita né Trump né Maher, ha suscitato il maggior scalpore. È stato scritto da Larry David, co-fondatore di «Seinfeld» e noto per «Curb Your Enthusiasm» e «Saturday Night Live». Il titolo: ...

... «La mia cena con Hitler»

In esso, David descrive un invito immaginario alla Cancelleria del Reich nel 1939: «Nessuno di quelli che conoscevo mi ha incoraggiato ad andare», dice.

«È Hitler. È un mostro. Ma alla fine sono giunto alla conclusione che l'odio non ci avrebbe portato da nessuna parte. Sapevo di non poter cambiare le sue idee, ma dovevamo parlare con l'altra parte».

«La mia cena con Hitler»: il commento di Larry David sta facendo scalpore. Immagine: Keystone

Oppure: «Mi sono reso conto che non l'avevo mai visto ridere prima. Improvvisamente mi è sembrato così umano. Ero pronto a incontrare Hitler, quello che avevo visto e sentito - l'Hitler pubblico. Ma la versione privata era una persona completamente diversa».

Gli echi del racconto di Maher sono evidenti: «Non era solo una strada a senso unico in cui il Führer dominava la conversazione. Era molto curioso e mi faceva molte domande».

David scrive pure: «Anche se non siamo d'accordo su molte questioni, questo non significa che dobbiamo odiarci a vicenda».

«Questa è la sinistra moderna»

Con il paragone con Hitler, l'argomento raggiunge i media europei: ora anche il britannico «Guardian» e il tedesco «Spiegel» riportano la discussione se sia accettabile parlare con Donald Trump.

Il caso viene discusso animatamente anche sulla «CNN».

«Se si tira in ballo Hitler, si perde la discussione», afferma l'imprenditore dei media Dan Abrams in difesa di Bill Maher. Bisogna anche parlare con coloro con cui si è in disaccordo.

«Questa è la sinistra moderna», rimprovera il commentatore conservatore della «CNN» Scott Jennings a proposito di Larry David.

«È un tentativo di intimidire le persone affinché non lo facciano più. Stai zitto o lo faremo noi per te».