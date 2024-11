In Italia si torna a votare. Keystone

Hanno aperto stamane alle 7 i seggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria. Si voterà in due giorni: oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15.

SDA

Subito dopo – al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti – avrà inizio lo scrutinio.

Per questo turno elettorale le sezioni sono 4529 per l'Emilia Romagna in un totale di 330 Comuni e mille sezioni per l'Umbria suddivise in 92 Comuni.

In totale gli elettori chiamati al voto nelle due Regioni sono quasi 4,3 milioni.

L'elezione è guardata con grande interesse anche a livello nazionale, perché considerata un test sulla forza dei partiti.

SDA