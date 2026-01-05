Parte di Berlino senza elettricità. Imago

Il blackout che ha lasciato al buio decine di migliaia di famiglie a Berlino viene definito terrorismo di estrema sinistra.

Il blackout che ha colpito decine di migliaia di berlinesi sabato è stato un atto di «terrorismo di estrema sinistra».

Il sindaco della capitale tedesca, Kai Wegner, ha bollato così l'azione del gruppo del gruppo di anarchici che ha rivendicato l'agguato incendiario a uno snodo cruciale della rete elettrice, nel sudovest della Città, lasciando oltre 45 mila famiglie al buio e in molti casi senza riscaldamento.

La rivendicazione degli attivisti di estrema sinistra, «Vulkangruppe», rivelata ieri dagli inquirenti, è stata ritenuta autentica dalle forze dell'ordine che indagano sul caso.

E c'è chi, come la senatrice berlinese delegata all'Economia, Franziska Giffey (SPD), chiede di approfondire le indagini: «La domanda è: si tratta solo di gruppi e attivisti di sinistra che agiscono in giro o c'è di più dietro?».

Le intenzioni dei responsabili dell'azione di sabotaggio sono «altamente pericolose», ha aggiunto, «non si tratta solo di un attacco alle nostre infrastrutture, sotto attacco è la nostra libera società».

30mila le famiglie rimaste senza elettricità

Stando ai bilanci forniti dagli amministratori pubblici, sono 30mila le famiglie che hanno iniziato oggi la prima settimana del nuovo anno senza elettricità, mentre le scuole e gli asili infantili dei quartieri del sudovest della capitale sono rimaste chiuse.

Mentre è stato possibile riallacciare la corrente a 14'500 case. Secondo le stime di sabato, molti berlinesi non potranno riavere luce e termosifoni prima di giovedì.

Intanto, Il governo tedesco «condanna con forza» l'attacco incendiario alla rete elettrica. «I responsabili di questa azione hanno messo in conto dei rischi per tanti pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie, per anziani e famiglie con bambini», ha affermato il portavoce del cancelliere Friedrich Merz, Sebastian Hille, sottolineando l'importanza delle indagini e del corso della giustizia.

«Il governo assicura sostegno al comune di Berlino», ha aggiunto, ricordando che tante famiglie «si trovano in una situazione difficile, senza corrente e senza riscaldamento».