Le truppe governative siriane si spingono nel territorio controllato dai curdi per la prima volta in oltre un decennio. (Immagine d'archivio di ieri) Keystone

I media statali siriani hanno riferito oggi che le forze curde hanno distrutto due ponti principali sul fiume Eufrate nella regione di Raqqa, città della Siria settentrionale.

Keystone-SDA SDA

Queste operazioni militari avvengono mentre le truppe governative si spingono nel territorio controllato dai curdi per la prima volta in oltre un decennio.

«L'organizzazione Sdf (Forze democratiche siriane a guida curda) ha fatto saltare in aria il nuovo ponte 'Alrashid' nella città di Raqqa», ha indicato l'agenzia di stampa statale siriana Sana citando i responsabili dell'informazione di Raqqa. In precedenza, Sana aveva riferito che un altro ponte che conduceva alla città di Raqqa era stato distrutto dai combattenti curdi.

Dal canto suo, l'esercito siriano ha annunciato di aver preso il controllo dell'aeroporto militare di Tabqa, una città chiave nella provincia di Raqqa controllata dalle forze curde. In precedenza, in una dichiarazione a Sana, l'esercito aveva indicato di aver iniziato a entrare in città e ad «accerchiare» le forze curde trincerate nell'aeroporto.