  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Siria Un anno fa la caduta di Assad, il nuovo presidente Sharaa: «Unità per la ricostruzione»

SDA

8.12.2025 - 10:59

Siria: a un anno da caduta Assad: Sharaa, «unità per ricostruzione» - Gallery
Siria: a un anno da caduta Assad: Sharaa, «unità per ricostruzione» - Gallery. Ahmad al-Sharaa Sharaa saluta il popolo siriano.

Ahmad al-Sharaa Sharaa saluta il popolo siriano.

Immagine: Keystone

Siria: a un anno da caduta Assad: Sharaa, «unità per ricostruzione» - Gallery. Da fine novembre, i siriani hanno dato il via alle celebrazioni del primo anniversario dell'inizio dell'offensiva, che culminano oggi con eventi a Damasco.

Da fine novembre, i siriani hanno dato il via alle celebrazioni del primo anniversario dell'inizio dell'offensiva, che culminano oggi con eventi a Damasco.

Immagine: Keystone

Siria: a un anno da caduta Assad: Sharaa, «unità per ricostruzione» - Gallery. Tra gli eventi in programma per la Festa della Liberazione, anche una parata militare.

Tra gli eventi in programma per la Festa della Liberazione, anche una parata militare.

Immagine: Keystone

Siria: a un anno da caduta Assad: Sharaa, «unità per ricostruzione» - Gallery
Siria: a un anno da caduta Assad: Sharaa, «unità per ricostruzione» - Gallery. Ahmad al-Sharaa Sharaa saluta il popolo siriano.

Ahmad al-Sharaa Sharaa saluta il popolo siriano.

Immagine: Keystone

Siria: a un anno da caduta Assad: Sharaa, «unità per ricostruzione» - Gallery. Da fine novembre, i siriani hanno dato il via alle celebrazioni del primo anniversario dell'inizio dell'offensiva, che culminano oggi con eventi a Damasco.

Da fine novembre, i siriani hanno dato il via alle celebrazioni del primo anniversario dell'inizio dell'offensiva, che culminano oggi con eventi a Damasco.

Immagine: Keystone

Siria: a un anno da caduta Assad: Sharaa, «unità per ricostruzione» - Gallery. Tra gli eventi in programma per la Festa della Liberazione, anche una parata militare.

Tra gli eventi in programma per la Festa della Liberazione, anche una parata militare.

Immagine: Keystone

Il presidente Ahmed al-Sharaa ha esortato oggi i siriani a collaborare per ricostruire il loro Paese, in occasione del primo anniversario dalla caduta di Bashar al-Assad.

Keystone-SDA

08.12.2025, 10:59

08.12.2025, 11:07

A novembre dello scorso anno, l'alleanza islamista di Sharaa – ex leader qaedista col nome di battaglia di Jolani – ha lanciato un'offensiva lampo conquistando la capitale Damasco l'8 dicembre dopo quasi 14 anni di guerra e ponendo fine a oltre cinquant'anni di governo ferreo della famiglia Assad.

Dopo la preghiera dell'alba nella famosa Moschea degli Omayyadi di Damasco, Sharaa ha «lodato i sacrifici e l'eroismo dei combattenti» entrati a Damasco, si legge in una dichiarazione della presidenza. «La fase attuale richiede l'unificazione degli sforzi di tutti i cittadini per costruire una Siria forte, consolidarne la stabilità, salvaguardarne la sovranità e realizzare un futuro degno dei sacrifici del suo popolo», ha affermato Sharaa, indossando l'uniforme militare come al suo ingresso nella capitale un anno fa.

Da fine novembre, i siriani hanno dato il via alle celebrazioni del primo anniversario dell'inizio dell'offensiva, che culminano oggi con eventi a Damasco, tra cui una parata militare e un discorso programmato di Sharaa.

Il presidente siriano, che ha rotto con il suo passato jihadista, è riuscito a ripristinare la reputazione internazionale della Siria e ha ottenuto la revoca delle sanzioni. Ma deve affrontare grandi sfide per garantire la sicurezza, ricostruire istituzioni in rovina, riconquistare la fiducia dei siriani e mantenere unito il suo Paese. Lo spargimento di sangue settario nelle roccaforti delle minoranze alawita e drusa del Paese, insieme alle operazioni militari israeliane in corso, hanno scosso la fragile transizione del Paese.

Sabato, un importante leader spirituale alawita in Siria ha esortato i membri della sua minoranza religiosa, a cui appartiene anche la famiglia Assad, a boicottare le celebrazioni, in segno di protesta contro le nuove autorità «oppressive».

Lo stesso giorno, l'amministrazione curda che controlla ampie zone della Siria nord-orientale ha annunciato il divieto di assembramenti ed eventi pubblici per domenica e lunedì, citando preoccupazioni per la sicurezza. In base a un accordo di marzo, l'amministrazione curda dovrebbe integrare le sue istituzioni nel governo centrale entro la fine dell'anno, ma i progressi sono in stallo.

I più letti

Non trova parcheggio dunque fa sollevare e piazzare la sua auto sul terrazzo di casa
Ecco la scoperta genetica che cambierà il tuo modo di guardare i cani
Svuotano i conti e indebitano le vittime a distanza di mesi, ecco l'ultima truffa su Twint
Al Bano: «La famiglia nel bosco? Sono come me e Romina. Offro loro casa e lavoro»
È quasi tempo di acquistare la nuova vignetta autostradale, ma... attenti alle truffe

Altre notizie

Turchia-Ungheria. Erdogan incontra Orban a Istanbul

Turchia-UngheriaErdogan incontra Orban a Istanbul

Fortissimo sisma. Terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone, scatta l'allerta tsunami

Fortissimo sismaTerremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone, scatta l'allerta tsunami

Ucraina-Russia. Mosca incrimina decine di dirigenti di Kiev per genocidio, ma non Zelensky

Ucraina-RussiaMosca incrimina decine di dirigenti di Kiev per genocidio, ma non Zelensky