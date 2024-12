Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (a destra) e il segretario di Stato americano, Antony Blinken nel loro incontro ad Ankara Keystone

«La Turchia impedirà al Pkk – il Partito dei Lavoratori del Kurdistan ritenuto da Ankara terrorista – e alle sue estensioni di trarre vantaggio dalla situazione sul campo» in Siria.

Keystone-SDA SDA

Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan in una conversazione con il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ad Ankara.

«La Turchia adotterà misure preventive contro tutte le organizzazioni terroristiche che operano in Siria e rappresentano una minaccia per la Turchia», ha detto Erdogan citando anche l'Isis oltre alle sigle di varie forze curde siriane, come riferisce la presidenza della Repubblica turca.

«Sottolineando l'impegno della Turchia nel preservare l'integrità territoriale, l'unità e la struttura unitaria della Siria sin dal primo giorno, Erdogan ha osservato che la comunità internazionale dovrebbe collaborare per facilitare il ripristino e la ricostruzione delle istituzioni in Siria», aggiunge il comunicato riguardo all'incontro tra Erdogan e Blinken.