Medio Oriente Siria: forze di Damasco prendono controllo della base americana

SDA

12.2.2026 - 12:54

Le forze agli ordini del leader siriano Ahmad Sharaa hanno preso il controllo della base di Tanf, nel sud-est della Siria, dopo il ritiro delle truppe statunitensi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa a Damasco.

«Dopo un coordinamento tra la parte siriana e la parte americana, unità dell'esercito siriano hanno preso il controllo» della base situata nei pressi del confine con la Giordania, si legge in un comunicato diffuso oggi. Le forze statunitensi avevano comunicato di aver completato il loro ritiro già ieri sera.

La base di Tanf, nel triangolo di confine tra Siria, Giordania e Iraq, era considerata un avamposto strategico per gli Stati Uniti per contenere l'influenza iraniana lungo il corridoio Baghdad-Damasco.

Il ritiro statunitense avviene mentre nel sud e nell'est del paese prosegue il riassetto delle presenze militari straniere e delle forze locali, in un quadro segnato da tensioni lungo il confine con la Giordania e nelle aree desertiche dove restano attive cellule dell'Isis.

