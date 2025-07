Il presidente siriano, Ahmed al-Shara. Keystone

Il presidente siriano, Ahmed al-Sharaa (al-Jolani), ha annunciato un cessate il fuoco «immediato» nella provincia di Sweida, nel sud del Paese.

Keystone-SDA SDA

Le forze di sicurezza siriane hanno iniziato a schierarsi nella provincia meridionale di Sweida dopo gli scontri intercomunitari che hanno causato oltre 700 morti in una settimana.

In una dichiarazione diffusa questa mattina, la presidenza siriana ha invitato «tutte le parti a rispettare pienamente» il cessate il fuoco e a porre fine alle violenze.

Le forze di sicurezza siriane hanno iniziato oggi a schierarsi in questa provincia a maggioranza drusa, in seguito all'annuncio da parte degli Stati Uniti di un accordo tra Siria e Israele, che in precedenza si era opposto alla presenza delle forze governative siriane nella regione.