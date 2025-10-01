  1. Clienti privati
Magnitudo 6.9 Sisma nelle Filippine, il bilancio sale a oltre 60 i morti

SDA

1.10.2025 - 07:11

Gli effetti del forte terremoto nella città di Bogo, nel nord dell'isola di Cebu, nelle Filippine.
Gli effetti del forte terremoto nella città di Bogo, nel nord dell'isola di Cebu, nelle Filippine.
Keystone

È salito a oltre 60 morti il bilancio del potente terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito ieri le Filippine centrali.

Keystone-SDA

01.10.2025, 07:11

01.10.2025, 08:10

«Stiamo ricevendo ulteriori segnalazioni di vittime, quindi la situazione è molto instabile», ha dichiarato un alto funzionario dei servizi di soccorso. «Sarebbero morte oltre 60 persone», ha detto ai giornalisti Rafaelito Alejandro, vicedirettore dell'Ufficio governativo di Protezione civile.

Il sisma ha colpito Bogo, una città di 90 mila abitanti vicino all'estremità settentrionale della popolosa isola di Cebu, provocando il crollo di edifici.

