Davanti a un ospedale a Bor, nel Sud Sudan. (foto del 18 agosto 2025) Keystone

La crisi in Sudan, dove il conflitto in corso ha condotto alla più grave crisi umanitaria al mondo, si è intensificata nella prima metà dell'anno con un allarmante aumento delle vittime civili e una situazione umanitaria che peggiora, denuncia un rapporto dell'Onu.

Keystone-SDA SDA

Mentre durante tutto il 2024, le vittime civili documentate erano state 4.238, tra il 1 gennaio e il 30 giugno del 2025, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani ha documentato la morte di almeno 3.384 civili nel contesto del conflitto, principalmente nel Darfur.

Il rapporto riferisce inoltre dell'uccisione di almeno 990 civili, al di fuori delle ostilità, anche attraverso esecuzioni sommarie ed evidenzia «schemi ricorrenti di violenza sessuale» utilizzata come arma di guerra.

Un «conflitto dimenticato»

«Il conflitto in Sudan è dimenticato e spero che il rapporto del mio Ufficio ponga l'attenzione su questa situazione disastrosa, in cui vengono commessi crimini atroci, inclusi crimini di guerra», ha detto l'Alto commissario Volker Türk, commentando il rapporto in un comunicato reso noto a Ginevra. «La crescente etnicizzazione del conflitto» pone gravi rischi «per la stabilità a lungo termine e la coesione sociale all'interno del Paese», ha aggiunto.

Il conflitto, che dall'aprile 2023 oppone i paramilitari delle Forze di supporto rapido e le Forze armate sudanesi, ha precipitato il Paese nella più grande crisi umanitaria del mondo, con 24,6 milioni di persone che affrontano una grave insicurezza alimentare , 19 milioni senza accesso all'acqua potabile e una epidemia di colera. La violenza, «in tutte le sue forme più vili, deve cessare» così come l'impunità che «continua a generare cicli di violazioni e abusi», ha detto Turk esortando gli Stati ad agire collettivamente e ad usare la loro influenza per porvi fine.