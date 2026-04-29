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Regno Unito Due persone accoltellate in quartiere ebraico a Londra

SDA

29.4.2026 - 13:54

Non è la prima volta che la comunità ebraica di Londra viene presa di mira. (foto d'archivio)
Non è la prima volta che la comunità ebraica di Londra viene presa di mira. (foto d'archivio)
Keystone

Due persone sono state accoltellate a Londra nel quartiere di Golders Green, abitato da una vasta comunità di ebrei osservanti. Lo riporta Sky News, citando un gruppo di sicurezza ebraico locale. Il presunto aggressore è stato arrestato.

Keystone-SDA

29.04.2026, 13:54

29.04.2026, 14:32

«Un uomo è stato visto correre lungo Golders Green Road armato di coltello mentre tentava di colpire membri della comunità ebraica», si legge nella nota del servizio di vigilanza Shomrim, i cui agenti hanno fermato l'aggressore.

La polizia è poi intervenuta e ha usato un taser prima di arrestare l'uomo. Le due persone accoltellate, di cui non si conoscono le condizioni di salute, sono state soccorse dall'ente di volontariato ebraico Hatzola.

Il fatto arriva dopo una serie di attacchi antisemiti, in particolare di tipo incendiario, condotti contro la comunità ebraica londinese.

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