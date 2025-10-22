Verso nuove sanzioni dell'Ue a Mosca Keystone

La Slovacchia ha deciso di ritirare il suo veto sul 19esimo pacchetto di sanzioni dell'Ue contro la Russia, sbloccando così l'iter per l'approvazione delle nuove nuove misure restrittive.

Keystone-SDA SDA

A quanto si apprende, è stata avviata una procedura scritta e, in assenza di obiezioni, il pacchetto sarà formalmente adottato domani entro le 8.

Il nuovo pacchetto punta a colpire le principali fonti di entrate del Cremlino, introducendo nuove sanzioni nei settori energetico, finanziario e commerciale.

Energia e banche isolate

Sul piano energetico è previsto il divieto graduale d'importazione di gnl russo, con sei mesi di transizione per i contratti brevi e lo stop totale dal primo gennaio 2027. Viene inoltre inasprito il blocco sulle compagnie petrolifere russe e sulle navi della flotta ombra: 117 nuove unità saranno sanzionate, portando il totale a 558.

Sul fronte finanziario, cinque banche russe e quattro istituti di Paesi terzi (tra Bielorussia e Kazakistan) saranno escluse da ogni transazione. Viene esteso il divieto ai sistemi di pagamento Mir e Fast Payment System, e vietati tutti i servizi in criptovalute per cittadini e imprese russe.

Stretta sull'esportazione e diplomatici

In ambito commerciale, il pacchetto aggiunge 45 entità coinvolte nell'elusione delle sanzioni, comprese società in Cina, India e Thailandia, e amplia il divieto d'esportazione per beni industriali e tecnologici avanzati. Sarà infine introdotto un meccanismo che limita la circolazione dei diplomatici russi all'interno dell'Ue e un nuovo elenco di sanzioni mirato a chi è coinvolto nei rapimenti di minori ucraini e nelle attività delle milizie russe.

Già sabato l'Austria aveva aperto la strada all'approvazione sciogliendo le sue riserve – legate alla richiesta di scongelare alcuni asset russi per compensare l'istituto austriaco Raiffeisen Bank International, colpita dalle controsanzioni di Mosca – e lasciando soltanto la Slovacchia mantenere il veto.