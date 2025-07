Il premier slovacco, Robert Fico. Keystone

La Slovacchia domani renderà possibile l'approvazione del 18esimo pacchetto delle sanzioni contro la Russia. Lo ha reso noto il premier slovacco, Robert Fico.

Keystone-SDA SDA

«Respingere ulteriormente le sanzioni danneggerebbe la Slovacchia», ha detti Fico su un video pubblicato stasera sul Facebook.

Finora l'Ue non era riuscita a far passare il nuovo pacchetto di sanzioni a causa del veto della Slovacchia, che chiedeva maggiori garanzie di non essere danneggiata dal piano di Bruxelles per l'eliminazione graduale del gas russo.