Il presidente argentino Javier Milei Keystone

Il Senato dell'Argentina ha approvato oggi un progetto di legge dell'opposizione che stabilisce un aumento delle pensioni del 7,2%.

Keystone-SDA SDA

Il voto della Camera Alta rappresenta un vero e proprio smacco per il presidente Javier Milei che aveva denunciato in precedenza un tentativo dell'opposizione di attentare contro la politica di equilibrio fiscale del governo.

L'opposizione è in grado di far approvare altri due progetti contrastati dall'esecutivo (un nuovo condono sui contributi pensionistici e la dichiarazione dello stato di emergenza per il settore dell'assistenza ai disabili) che rischia quindi di soffrire oggi una vera e propria Waterloo parlamentare.

La votazione di oggi ha messo a nudo una volta di più anche la profonda frattura all'interno della maggioranza tra la vicepresidente e presidente del Senato, Victoria Villaruel, e il presidente Milei.

Diversi ministri hanno invitato sui social con veemenza Villaruel a boicottare la seduta mentre la presidente del Senato ha fatto appello alle sue responsabilità istituzionali e ha risposto duramente in particolare alla ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich, rinfacciandole in particolare il suo trascorso nella guerriglia peronista dei Montoneros.