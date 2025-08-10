  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Israele Smotrich: «Perso fiducia che Netanyahu riesca a vincere»

SDA

10.8.2025 - 09:04

Secondo informazione di media pubblici, Bezalel Smotrich avrebbe minacciato di far cadere il governo e costringere il paese a nuove elezioni. (Immagine d'archivio)
Secondo informazione di media pubblici, Bezalel Smotrich avrebbe minacciato di far cadere il governo e costringere il paese a nuove elezioni. (Immagine d'archivio)
Keystone

Il ministro delle finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich, contrario alla decisione del governo di occupare Gaza City, ha detto di aver «perso la fiducia che il primo ministro Benjamin Netanyahu possa guidare l'esercito israeliano alla vittoria».

Keystone-SDA

10.08.2025, 09:04

10.08.2025, 09:35

Lo ha riportato questa notte il sito di informazioni con sede in Israele Ynet. Nonostante la propria posizione, comunque, Smotrich non sembra in alcun modo intenzionato a dimettersi dal proprio incarico. «Ho appoggiato anche mosse che, a mio avviso, erano meno corrette – spiega Smotrich – e sono rimasto al governo».

E conclude con un appello a Netanyahu: «Non è troppo tardi per cambiare idea. Riconvochi il governo e annunci in modo inequivocabile che non ci saranno più soste intermedie. Che non ci saranno più accordi parziali. Che questa volta puntiamo a una vittoria chiara che porterà alla resa completa di Hamas (il movimento islamista al potere nella Striscia) e al ritorno di tutti gli ostaggi (israeliani da esso detenuti) in un colpo solo, oppure alla sua distruzione e all'annessione di ampie zone della Striscia di Gaza».

Smotrich ha minacciato di far cadere il Governo?

Intanto stamani la radiotelevisione pubblica israeliana Kan, citata dal quotidiano in linea The Times of Israel, riferisce che Smotrich, durante la riunione del Gabinetto di sicurezza di giovedì sera, ha minacciato di far cadere il governo e costringere il paese a nuove elezioni.

La riunione era stata convocata per discutere il futuro delle operazioni a Gaza e Smotrich – secondo Kan – ha detto: «Dal mio punto di vista, possiamo fermare tutto e lasciare che sia il popolo a decidere».

La coalizione detiene attualmente solo 60 seggi su 120 nella Knesset (il parlamento dello Stato ebraico), dopo che alcune settimane fa l'alleanza United Torah Judaism (alleanza di destra che rappresenta gli interessi degli ebrei haredim aschenaziti) ha lasciato il governo, seguita dal deputato di estrema destra Avi Maoz. Le elezioni tuttavia possono essere indette solo se i partiti accettano di votare per far cadere il governo.

Conflitti. Migliaia a Tel Aviv manifestano per fine guerra a Gaza

ConflittiMigliaia a Tel Aviv manifestano per fine guerra a Gaza

I più letti

Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
Il campo dei MAGA si sgretola: i conflitti nella base di Trump diventano più chiari. Eccoli
Lo zar ancora negli USA, è polemica. Ecco chi è il presidente statunitense che ha incontrato più volte Putin
Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Ecco come le aziende svizzere reagiscono allo shock dei dazi di Trump

Altre notizie

Conflitti. Lo zar ancora negli USA, è polemica. Ecco chi è il presidente statunitense che ha incontrato più volte Putin

ConflittiLo zar ancora negli USA, è polemica. Ecco chi è il presidente statunitense che ha incontrato più volte Putin

Ucraina. Incontro Trump-Putin, gli europei: «No a modifiche ai confini di Kiev con la forza»

UcrainaIncontro Trump-Putin, gli europei: «No a modifiche ai confini di Kiev con la forza»

Epstein, Iran e ora pure Gaza. Il campo dei MAGA si sgretola: i conflitti nella base di Trump diventano più chiari. Eccoli

Epstein, Iran e ora pure GazaIl campo dei MAGA si sgretola: i conflitti nella base di Trump diventano più chiari. Eccoli