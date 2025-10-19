  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Asia Soldato nordcoreano passa la linea fortificata e fugge in Corea Sud

SDA

19.10.2025 - 13:41

Decine di migliaia di nordcoreani sono fuggiti in Corea del Sud da quando la penisola fu divisa dalla guerra negli anni '50. (Foto archivio)
Decine di migliaia di nordcoreani sono fuggiti in Corea del Sud da quando la penisola fu divisa dalla guerra negli anni '50. (Foto archivio)
Keystone

Un soldato nordcoreano è riuscito a disertare, fuggendo in Corea del Sud dopo aver attraversato con successo la linea di demarcazione militare (Mdl) fra le due Coree, pesantemente fortificata, minata e sorvegliata, ed è stato preso in custodia dai militari di Seul.

Keystone-SDA

19.10.2025, 13:41

19.10.2025, 13:47

«I nostri militari hanno ottenuto la custodia di un soldato nordcoreano che domenica ha attraversato la linea di demarcazione militare sul fronte centrale», ha dichiarato lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud in un comunicato diffuso dall'agenzia Yonhap.

«L'esercito ha identificato l'individuo vicino alla Mdl, lo ha rintracciato e monitorato e lo ha guidato, per poi prenderlo in custodia», ha aggiunto. Yonhap aveva precedentemente riferito che il soldato nordcoreano aveva disertato verso il Sud dopo aver attraversato il confine terrestre.

La linea di demarcazione militare attraversa il centro della Zona Demilitarizzata (Dmz), l'area di confine che separa le due Coree, che è uno dei luoghi più minati al mondo. Decine di migliaia di nordcoreani sono fuggiti in Corea del Sud da quando la penisola fu divisa dalla guerra negli anni '50, la maggior parte dei quali si è prima diretta via terra verso la vicina Cina, poi è entrata in un Paese terzo come la Thailandia prima di raggiungere finalmente il Sud.

Le defezioni attraverso il confine terrestre sono invece rare. Ma di recente, un civile era riuscito a passare il confine, aiutato dall'esercito di Seul in un'operazione durata 20 ore. Lo scorso anno in agosto c'era riuscito un soldato dell'esercito di Pyongyang.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Addio a Franco Masoni, avvocato luganese ed ex Consigliere agli Stati
Clamorosa rapina al Louvre, sottratti dei gioielli della collezione di Napoleone
Sabrina Colle, compagna di Sgarbi, risponde alle accuse della figlia Evelina

Altre notizie

Vero una reintroduzione?. Germania, la leva obbligatoria sarebbe un deterrente per Mosca

Vero una reintroduzione?Germania, la leva obbligatoria sarebbe un deterrente per Mosca

Medio Oriente. Ben Gvir sprona Netanyahu: «Riprendere la guerra a Gaza»

Medio OrienteBen Gvir sprona Netanyahu: «Riprendere la guerra a Gaza»

Guerra in Ucraina. Kiev, colpito impianto gas russo a Orenburg

Guerra in UcrainaKiev, colpito impianto gas russo a Orenburg