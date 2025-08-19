«La Coalizione antirussa guerrafondaia dei Volenterosi non è riuscita a battere Donald Trump in casa». Il post di Dmitry Medvedev su X riassume il senso delle reazioni dei seguaci del Cremlino alle consultazioni di Washington. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, i commenti di politici e canali Telegram militari russi sono quasi unanimi: l'Europa ha cercato di mettersi di traverso agli sforzi di pace del presidente americano, ma non sembra destinata ad avere successo. Anche se, insiste l'ex capo di Stato russo, lo ha «ringraziato e adulato».

Il presidente russo Vladimir Putin sda

Keystone-SDA SDA

«I tempi sono cambiati», ha affermato il vice presidente del Senato, Konstantin Kosachyov, e ora né Kiev né Bruxelles possono più «abbaiare contro la Russia da dietro le spalle dell'America».

Insomma, «i leader attuali dell'Unione europea e della Nato sono finiti in panchina».

L'ottimismo di chi vede un buon risultato per la Russia nei colloqui avvenuti negli Stati Uniti si fonda in particolare sulla constatazione che Trump non ha cambiato idea rispetto alle convinzioni con cui è uscito dal vertice con Vladimir Putin in Alaska il giorno di Ferragosto, che coincidono con quelle espresse da lungo tempo da Mosca.

Una sul piano del metodo: non è necessario un cessate il fuoco ma bisogna puntare direttamente a un trattato di pace. L'altra sul piano dei contenuti: Kiev deve rinunciare a entrare nella Nato.

Trump ha sacrificato la tregua?

Leonid Slutsky, presidente della commissione Affari internazionali della Duma, ha scritto nel suo canale Telegram che i colloqui del presidente degli Stati Uniti con Volodymyr Zelensky e «il suo gruppo di sostegno» sono stati lo sviluppo di «una linea stabilita ad Anchorage per raggiungere una pace sostenibile».

E ora i Paesi europei dovrebbero attenersi al principio di «non nuocere».

In particolare, secondo il professor Ivan Loshkarev, dell'università Mgimo, patrocinata dal ministero degli Esteri, il vertice in Alaska avrebbe visto uno scambio di importanza fondamentale tra il presidente americano e quello russo.

Trump avrebbe rinunciato alla richiesta di cessate il fuoco immediato in cambio delle aperture di Putin sulle garanzie di sicurezza occidentali a Kiev, ha detto il docente, intervistato dal giornale filogovernativo Izvestia.

«Notevole spaccatura tra alleati»

«I prossimi giorni mostreranno se l'incontro alla Casa Bianca è stato una tappa verso la fine del conflitto», scrive ancora Slutsky.

Ma il presidente della commissione Affari internazionali mostra qualche inquietudine per «i tentativi russofobi di Macron, con l'imposizione dell'introduzione di un contingente militare dei Paesi della Nato in Ucraina».

Anche se, a tal proposito, Izvestia mette in risalto la «notevole spaccatura tra alleati», con la premier italiana Giorgia Meloni che «si è coerentemente opposta».

Non una pac ma un periodo «interbellum»

Preoccupazione è espressa anche da uno dei più seguiti canali Telegram militari, Dva Mayora, che conta quasi 1,3 milioni di iscritti.

La Ue, sottolinea il canale, sta anche aumentando la produzione militare, e aumenta gli acquisti di armamenti dagli Usa.

«In linea di principio – afferma Dva Mayora – è chiaro dove tutto questo sta andando. Di certo non verso una pace duratura, ma forse verso un periodo di interbellum».

Come quello tra le due guerre mondiali.