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Russia-Italia Solovyov: «Ho insultato Meloni come premier, non come donna»

SDA

28.4.2026 - 10:51

Il presentatore tv russo Vladimir Solovyov
Il presentatore tv russo Vladimir Solovyov
Keystone

Il giornalista russo Vlodimir Solovyov ha ribadito di non voler scusarsi con Giorgia Meloni per le affermazioni offensive rivolte alla premier italiana: «L'ho insultata come premier, non come donna», ha detto in una conversazione con la blogger russa Viktoria Bonya.

Keystone-SDA

28.04.2026, 10:51

28.04.2026, 10:59

Durante la trasmissione, organizzata dallo stesso Solovyov per un confronto, si è discusso degli insulti alle donne.

«Dovrebbe scusarsi con Meloni», ha dichiarato la blogger.

«No, no, no. Vika, glielo spiego. Meloni è un caso a parte», ha replicato il conduttore televisivo.

«Parla di lei in quanto donna. Ma non è forse il primo ministro d'Italia? Non la sto affatto insultando in quanto donna. È una questione politica. I politici italiani hanno definito il presidente russo 'peggio di un animale', un 'boia sanguinario', 'terrorista'... e nessuno li ha fermati», ha affermato Solovyov.

Il presentatore televisivo, nel corso di una puntata del programma «Polnyj Kontakt» (Full Contact), si era espresso in italiano con parole volgari definendo la premier italiana «fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia» e apostrofandola come «PuttaMeloni».

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