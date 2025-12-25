Le ultime elezioni dirette in Somalia si sono svolte nel 1969. (Foto archivio) Keystone

Nella capitale somala Mogadiscio e nella regione di Banadir, sotto strettissime misure di sicurezza, questa mattina si sono aperti i seggi per le prime elezioni municipali, dopo 56 anni, nel Paese situato nel Corno d'Africa.

Keystone-SDA SDA

Ad eccezione delle votazioni nella regione semi-autonoma del Puntland e nella regione separatista del Somaliland, le ultime elezioni dirette in Somalia risalgono al 1969, mesi prima che il generale militare Mohamed Siad Barre prendesse il potere con un colpo di stato.

La Commissione elettorale nazionale indipendente ha dichiarato che le votazioni si stanno svolgendo in 523 seggi elettorali nei 16 distretti, come riporta l'agenzia nazionale Sonna.

Sono 20 i partiti e movimenti politici in lizza per le storiche elezioni, con 1'607 candidati che si contendono i seggi del consiglio locale, tra cui 1'246 uomini e 361 donne.

Mogadiscio conta circa 3 milioni di abitanti. Secondo la commissione, poco meno di un milione di cittadini si sono registrati per votare, di cui la metà hanno ritirato le loro tessere elettorali solo un giorno prima delle votazioni.

Stando alla Reuters i residenti in attesa di depositare le proprie schede elettorali hanno formato lunghe file fuori dai seggi nelle prime ore del mattino. Aeroporto, porti e strade sono stati chiusi al traffico mentre le attività commerciali si sono fermate.

Per garantire l'ordine, la Commissione elettorale ha dichiarato che circa 10'000 addetti alla sicurezza sono stati dispiegati presso i seggi elettorali.

Le votazioni locali, nelle intenzioni del presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud, costituiscono un banco di prova per le annunciate elezioni nazionali che dovrebbero tenersi nel 2026.